أحدث صور جيمس ويب تكشف مفاجأة..ساعة رملية في الفضاء..



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

يواصل التلسكوب الشهير «جيمس ويب» التابع لوكالة ناسا بث الجديد والجديد عن الفضاء الخارجي، لتوفير معلومات أكثر عن الكون، حيث التقط التلسكوب الشهير عن أشكال نجمية جديدة تشبه الساعة الرملية، وهو النجم الأولي داخل السحابة المظلمة L1527، مما يوفر نظرة ثاقبة لبدايات نجم جديد.



وأظهرت أحدث صور جيمس ويب نجما جديدا لا يزال في مرحلة التكوين، وحوله الغيوم المتوهجة داخل منطقة تشكل النجم في برج الثور والتي كانت مرئية فقط في ضوء الأشعة تحت الحمراء، وهي الميزة التي تمتلكها كاميرا التلسكوب الشهير.



جديد جيمس ويب

وقد أظهر جيمس ويب حدوث الانبثاق النجمي وإزالة التجاويف فوقه وتحته والتي تتوهج حدودها باللونين البرتقالي والأزرق وهي أكثر ما يميز الصورة، وترجع الألوان نفسها إلى طبقات الغبار بين التلسكوب والسحب، وكانت المناطق الزرقاء هي المكان الذي كان فيه الغبار أنحف، وكلما كانت طبقة الغبار أكثر سمكًا قل الضوء الأزرق وتكونت جيوب برتقالية.

قد يعجبك أيضا...

كما كشف التلسكوب عن خيوط الهيدروجين الجزيئي التي صُدمت عندما قذف النجم الأولي المواد بعيدًا عنه، وهذا النجم L1527 يعد حديث العمر نسبيا، حيث يبلغ عمره 100 ألف عام فقط، كما يعتبر من الفئة 0 من النجوم الأولية، وهي المرحلة الأولى من تكوين النجوم.ووفقا لما أوضحته وكالة ناسا فإن النجوم الأولية مثل هذه، هي التي لا تزال محصورة في سحابة مظلمة من الغبار والغاز، وهذه النجوم أمامها طريق طويل لتقطعه قبل أن تصبح نجومًا كاملة، حيث لا يولد L1527 طاقته الخاصة من خلال الاندماج النووي للهيدروجين حتى الآن، وهي خاصية أساسية للنجوم.وأوضحت وكالة ناسا أنه على الرغم من أن شكل النجم كروي في الغالب، إلا أنه غير مستقر أيضًا، حيث يتخذ شكل كتلة صغيرة وساخنة ومنتفخة من الغاز في مكان ما بين 20 و40? من كتلة الشمس، ومع استمرار النجم الأولي في تجميع كتلته، ينضغط قلبه تدريجيًا ويقترب من اندماج نووي مستقر.ووفقا للصورة التي التقطها «جيمس ويب»، فإن النجم الأولي L1527 يفعل ذلك بالضبط، حيث تتكون السحابة الجزيئية المحيطة من غبار كثيف وغاز يتم سحبهما إلى المركز حيث يوجد النجم الأولي، ومع اكتساب المزيد من الكتلة والضغط أكثر، سترتفع درجة حرارة لب النجم لتصل في النهاية إلى عتبة بدء الاندماج النووي.جيمس ويب يرى الماضيووفقا لما أوضحته ناسا أن القرص الذي يظهر في الصورة على شكل شريط مظلم أمام المركز المشرق هو بحجم نظامنا الشمسي، وأن هذا هذا المنظر للنجم L1527 يوفر نافذة على شكل نظامنا الشمسي والشمس في طفولتهما.وتلسكوب جيمس ويب الفضائي هو المرصد الأول لعلوم الفضاء في العالم، وسيعمل على حل الألغاز في نظامنا الشمسي، وينظر إلى ما وراء ذلك إلى عوالم بعيدة حول النجوم الأخرى.