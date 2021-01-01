تعرف على «الهيدروجين الأخضر» الذي تتسابق الدول لإنتاجه ومميزاته وعيوبه



الهيدروجين الأخضر الهيدروجين الأخضر

تتجه دول العالم بأكملها إلى استخدام الطاقة المتجددة، حفاظًا على المناخ والحد من التغيرات المناخية التي تحيط كوكب الأرض بمخاطر محفوفة وتهدد حياة ملايين من البشر، وتأتي مصر التي استضافت مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27»، على رأس هذه الدول، وذلك بعد أن اتفقت على عددًا من المشاريع القائمة على استخدام الطاقة المتجددة وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر وغيرهم، والتي كانت أبرزها توقيع مصر اتفاقيات بـ 83 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة.



مصنع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن خلال فعاليات مؤتمر المناخ (COP 27) الذي استضافته مصر وانعقد بمدينة شرم الشيخ، تدشين المرحلة الأولى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم توقيع نحو 16 مذكرة تفاهم، منها 15 في المنطقة الصناعية والسخنة، ومذكرة في منطقة شرق بورسعيد، الـ15 تخص الطاقة المتجددة وتحويلها إلى هيدروجين أخضر، أما المذكرة الخاصة ببورسعيد فهي تحويل مخلفات إلى هيدروجين أخضر.

قد يعجبك أيضا...

وتضخ مصر استثمارات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول عام 2030، إذ يُعتبر دخول مجال الهيدروجين الأخضر نقلة كبيرة تؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، خاصة أنها تمثل نقطة ربط بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، ولديها شبكات ربط ضخمة وخطوط لنقل الكهرباء للدول المجاورة.من جانبه، أوضح المهندس حسن أمين العضو المنتدب لشركة أكوا باور مصر، خلال حديثه مع «المصري اليوم»، أن مصر لديها فرصة كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك يرجع إلى تميز موقعها الجغرافى ووجود البحرين الأحمر والمتوسط الذي يساعد في عمل خطوط إنتاج وموانئ، التي تستطيع من خلالها التصدير لأي مكان في العالم.الهيدروجين الأخضرمستقبل الطاقة الواعد.. ما هو الهيدروجين الأخضر؟ومنذ انعقاد فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP 27» في مدينة شرم الشيخ، وتم تداول العديد من المصطلحات المُناخية الجديدة على المواطنين، لاسيما كلمة «الهيدروجين الأخضر» الذي اسُتخدمت بكثرة خلال مدة انعقاد المؤتمر.في التقرير التالي يوضح «المصري اليوم» طرق الحصول على «الهيدروجين الأخضر» وفواتده وعيوبه، وكل ما يخص هذا الوقود الذي يُعتبر مستقبل الطاقة الواعد.ما هو الهيدروجين الأخضر؟الهيدروجين الأخضر هو عبارة عن وقود يخلو من عنصر الكربون مصدر إنتاجه هو الماء، وتضمن عمليات إنتاجه فصل جزيئات الهيدروجين عن جزئيات الأكسجين بالماء، وذلك بواسطة كهرباء يتم توليدها من مصادر طاقة متجددة.وتعتمد هذه التقنية على توليد الهيدروجين الذي يُعتبر وقود عالمي خفيف وشديد التفاعل، وذلك من خلال عملية كيميائية تعرف باسم «التحليل الكهربائي»، وتقوم هذه الطريقة على استخدام تيارًا كهربائيًا لفصل الهيدروجين عن الأكسجين الموجود في الماء، وفي حالة إذا تم الحصول على هذه الكهرباء من مصادر متجددة، فسوف تُنتج الطاقة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.تُشير وكالة الطاقة الدولية، إلى أن هذه الطريقة للحصول على الهيدروجين الأخضر من شأنها أن توفر 830 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون «CO2»، التي تنبعث سنويًا عند إنتاج هذا الغاز باستخدام الوقود الأحفوري، كما أن استبدال كل الهيدروجين الرمادي في العالم يتطلب 3000 تيراوات ساعة / سنة من مصادر الطاقة المتجددة الجديدة، ومع ذلك، هناك بعض الأسئلة حول جدوى الهيدروجين الأخضر بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجه.الهيدروجين كطاقة نظيفةالهيدروجين هو العنصر الكيميائي الأكثر وفرة في الطبيعة، ويُعد مصدرًا للطاقة النظيفة التي تنبعث منها فقط بخار الماء ولا تترك أي بقايا في الهواء، على عكس الفحم والنفط، ولكن بالرغم من توجه العالم إلى الهيدروجين الأخضر لما يتضمنه من فوائد كبيرة وأضرار قليلة على البيئة، إلا أن هذا الأمر لا يمنع أن هذا النوع من الوقود له عيوب أيضًا.مميزات الهيدروجين الأخضر- لا ينبعث منه غازات ملوثة سواء أثناء الاحتراق أو الإنتاج.- قابل للتخزين، وهذا ما يسمح باستخدامه لاحقًا لأغراض أخرى وفي أوقات أخرى غير إنتاجه مباشرة.- متعدد الاستخدامات، إذ أنه يمكن تحويله إلى كهرباء أو غاز اصطناعي واستخدامه لأغراض تجارية أو صناعية.عيوب الهيدروجين الأخضر- تكلفة عالية: الطاقة من المصادر المتجددة، والتي تُعد أساسية لتوليد الهيدروجين الأخضر من خلال التحليل الكهربائي تكون أكثر تكلفة لتوليدها، مما يجعل الحصول على الهيدروجين أكثر تكلفة.- استهلاك عال للطاقة: يتطلب إنتاج الهيدروجين بشكل عام والهيدروجين الأخضر بشكل خاص طاقة أكثر من أنواع الوقود الأخرى.- السلامة: الهيدروجين عنصر شديد التقلب وقابل للاشتعال، وبالتالي هناك حاجة إلى تدابير سلامة واسعة النطاق لمنع التسرب والانفجارات.