«ماسك» يتجاهل..تسريب مستندات لتحذير موظفي «تويتر» من مخاطر التوثيق المدفوع..

قدم فريق تويتر للثقة والأمان تقريرًا من 7 ورقات مطولة تفسر قائمة إجراءات مقترحة لمساعدة المالك الجديد، إيلون ماسك لتجنب العواقب المدمرة لخططه القادمة، وفي المقام الأول تناول التقرير التحذير من برنامج تويتر المدفوع «تويتر بلو».وفقًا لمستندات حصل عليها موقع التقنية العالمي «بلاتفورمر Platformer».
وكشفت المستندات الُمسربة من داخل تويتر عن تجاهل إيلون ماسك لهذه التحذيرات التي أطلقها فريق الأمان والثقة بالشركة حول مخاطر عدة لإتاحة ميزة الحصول على علامة التوثيق الزرقاء مقابل اشتراك مالي.
وبعد فوضى عارمة لمدة يومين بعد فتح الميزة الجديدة، توقفت الشركة في استقبال طلبات الحصول عليها، منذ الخميس الماضي.
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