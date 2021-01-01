«ماسك» يتجاهل..تسريب مستندات لتحذير موظفي «تويتر» من مخاطر التوثيق المدفوع..

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صورة الخبر: تويتر
تويتر

قدم فريق تويتر للثقة والأمان تقريرًا من 7 ورقات مطولة تفسر قائمة إجراءات مقترحة لمساعدة المالك الجديد، إيلون ماسك لتجنب العواقب المدمرة لخططه القادمة، وفي المقام الأول تناول التقرير التحذير من برنامج تويتر المدفوع «تويتر بلو».وفقًا لمستندات حصل عليها موقع التقنية العالمي «بلاتفورمر Platformer».

وكشفت المستندات الُمسربة من داخل تويتر عن تجاهل إيلون ماسك لهذه التحذيرات التي أطلقها فريق الأمان والثقة بالشركة حول مخاطر عدة لإتاحة ميزة الحصول على علامة التوثيق الزرقاء مقابل اشتراك مالي.

وبعد فوضى عارمة لمدة يومين بعد فتح الميزة الجديدة، توقفت الشركة في استقبال طلبات الحصول عليها، منذ الخميس الماضي.

أفادت المستندات بخطورة محاولات الاحتيال بناءً على التوثيق، وأن مهما بلغ سعر الحصول عليها باشتراك، ستكون النتيجة لا تٌقارن بما تحققه من مكاسب للمحتالين، لقدرتهم على إكساب الأكاذيب والشائعات مزيدا من المصداقية لتحقيق الانتشار الواسع بين مستخدمي تويتر.

وتابعت الوثائق أن خطورة الانتحال قد تصل لصفة قادة العالم والمعلنين وشركاء تويتر وحتى مسؤولين رفيعي المستوى بالانتخابات الرسمية المختلفة حول العالم.

بالمقابل جاء التناقض في احتياج مثل هذه الميزة لكثير من العمالة للتحقق من صحة بيانات المتقدمين للتوثيق، المدفوع «تويتر بلو»، كما أن تويتر ليس لديها حتى الآن أية أنظمة آلية لحذف علامة التوثيق الزرقاء من الحسابات الموثقة التي رفض أصحابها دفع الاشتراك المالي.

المصدر: المصرى اليوم

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