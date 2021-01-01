(تفاصيل) مكاتب «تويتر» تغلق أبوابها.. إيلون ماسك يمنع دخول الموظفين بسبب «مخاوف تخريب»



إيلون ماسك إيلون ماسك

أعلنت شركة «تويتر»، جميع مكاتبها، بداية من اليوم، ومنعت دخول الموظفين حتى يوم الاثنين المقبل، وفقًا لقرار المالك الجديد، إيلون ماسك.



ورجح موقع، بيزنيس إنسايدر «Business Insider»، أن سبب الإغلاق مخاوف من احتمالية تخريب داخلي واضطرابات.



تبعات الحدث بدأت من، أمس الخميس، حيث رفض مئات الموظفين مواصلة العمل اعتراضًا على رؤية ماسك الجديدة للمنصة المُغردة، ومباشرة أغلقت المكاتب فجأة.

قد يعجبك أيضا...

وخيّر ماسك موظفي الشركة بين الالتزام بالعمل لساعات طويلة أو خسارة نهائية لوظائفهم، تبعًا لمذكرة داخلية نشرتها وسائل إعلام أميركية، الخميس، كشفت عن أنه تم طلب الدخول إلى رابط لتأكيد التزام الموظفين بـ«تويتر الجديد»، أي الموافقة على جميع القواعد الحديثة، بحلول الساعة 5 من عصر الخميس بتوقيت نيويورك.وفي حال عدم دخولهم إلى الرابط، والتسجيل قبل هذا الميعاد، سيخسرون وظائفهم تلقائيا، ويحصلون على راتب 3 أشهر تعويضا عن نهاية الخدمة.لم تكن الواقعة الأولى التي يلقى فيها ماسك أزمة منذ بداية توليه مسؤولية الإدارة، بعد شراء التطبيق بمبلغ 44 مليار دولار الشهر الماضي، حيث بدأت الأزمة بتسريح 50% من القوة العاملة بالشركة، وإلغاء سياسة العمل بالمنزل وأخرهم فرض ساعات عمل طويلة.تحذير من الإفلاسوكان المدير التنفيذي لـ«تويتر»، حذر في وقت سابق من إفلاس الشركة، حال عدم تحقيق الدخل المالي الكافي، كسابق عهده، بينما لم يستبعد ايلون ماسك احتمالية إفلاس تويتر خلال الفترة القادمة، حيث حذر ايلون ماسك، موظفي الشركة من تعرضهم لـ «خطر الإفلاس» خلال الأيام القادمة، خاصة إذا لم يتم تحقيق العائدات المالية «الضخمة».زيادة ساعات العمل أو الاستقالةوفي تصريح سابق أفاد أحد العاملين في تويتر نقلًا عن «بلومبيرج»، أن ايلون ماسك، حذر الموظفين في شركته من وضع الشركة المقلق، ودعاهم إلى الاستعداد لبعض التغييرات في هيكلة عمل تويتر، ليقرر ماسك زيادة ساعات العمل لتصل إلى نحو 80 ساعة عمل في الأسبوع.وفي تهديد صريح لموظفيه قال: «إذا كنتم لا تريدون القدوم للمكاتب كل هذه الساعات.. فاستقالتكم مقبولة»، وعلى غرار ذلك ألغى المميزات التي كانت تطرحها تويتر للموظفين لديها، ومنها الأكل المجاني، كما ألغى العمل أون لاين «عن بعد».بينما قرر اثنين من كبار المديرين التنفيذيين، الذين بقوا في فريق القيادة الجديد لماسك، الاستقالة، وذلك بعد الجدل الذي آثاره ماسك بعد توليه تويتر خلال الأسبوعين السابقين، ليقيل ما يقرب من 50% من موظفي شركته.يذكر أنه سبق وأعلن 3 من كبار مسؤولي الأمان والخصوصية في «تويتر» عزمهم الرحيل عن مناصبهم، ما يسلط الضوء على المخاوف بشأن قدرة الشركة على إبقاء منصتها آمنة، وملتزمة بالقواعد التنظيمية، فيما كشفت مديرة أمن المعلومات السابقة في «تويتر»، ليا كيسنر، عن رحيلها عن الشركة.وقالت كيسنر في تغريدة: «اتخذت القرار الصعب بالرحيل عن تويتر.. أتيحت لي فرصة العمل مع أناس رائعين وأنا فخورة للغاية بفرق الخصوصية والأمن وتكنولوجيا المعلومات، والعمل الذي قمنا به».