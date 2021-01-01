بعد طرحها.. شاهد تغييرات تويوتا «بريوس» 2023 وسابقتها

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أطلقت تويوتا بالأمس سيارة «بريوس» الجديدة، كن لم تنشر بعد معلومات التسعير وموعد البيع، حيث سيتم بيع السيارة الكهربائية في أمريكا بإصدارات ومكونات هجينة، وكلاهما يبدو متطابقًا تقريبًا مع النموذج الأوروبي.



ومع ذلك، فإن هذا الجيل الجديد من «بريوس» يختلف اختلافًا كبيرًا عن سابقتها، ومن هنا نوضح لك مقارنة سريعة بين الاثنين، وفقًا لـ motor1.



الواجهة الأمامية

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بدءًا من الواجهة الأمامية، يتغير التصميم بين «بريوس» الجديدة وسابقتها، إذ يتميز موديل 2023 بتصميم أكثر أناقة مع مصابيح أمامية على شكل حرف C وصفين من الشبكات.وكان الجيل السابق من «بريوس» بدوره مزودًا بمصابيح LED نهارية عمودية ولفافة سفلية على شكل X، فيما يتميز الطراز الجديد بغطاء محرك أكثر قوة مع خطوط مستمرة في الجزء العلوي من الواجهة، وكان للجيل الهجين السابق غطاء محرك مسطح به منحنيات صغيرة تتدفق نحو الرفارف.النهاية الخلفيةتتميز النهاية الخلفية لكلتا السيارتين بتصميم عام مماثل، على الرغم من أن التفاصيل الصغيرة تجعلها تبدو مختلفة تمامًا.يستمر التصميم الأكثر انسيابية لطراز «بريوس» في الخلف، حيث تندمج النافذة الخلفية في المصابيح الخلفية مع شريط LED يربط بين المجموعات.في حين كان لسابقه ميزة مماثلة، على الرغم من أن شكل الأضواء كان مختلفًا تمامًا، تتميز «بريوس» الجديدة أيضًا بمصد أكثر ضخامة مع حواف مستديرة لتحل محل شكل المصد الصندوقي للسيارة السابقة.المظهر الجانبييبدو المظهر الجانبي متشابهًا جدًا بين السيارتين، ومع ذلك، فإن الشكل الأيروديناميكي للطراز الأحدث يفرض حاجبًا أماميًا أكثر انحدارًا، بالإضافة إلى خط سقف أكثر انحدارًا في الخلف.كما تتضمن أقواس العجلات الأكثر قوة الآن عجلات أكبر، وهناك حواجب سوداء لامعة تبرز التغيير، بينما كل من الأذرع الأمامية والخلفية أقصر قليلًا من ذي قبل.من الداخلتمامًا مثل التصميم الخارجي، فإن التصميم الداخلي لسيارة «بريوس» 2023 جديد تمامًا، حيث تقوم تويوتا بتحريك مجموعة العدادات لتجلس خلف عجلة القيادة مباشرة، ما يكسر تقليد وضعها في وسط لوحة القيادة.بالإضافة إلى أن هناك نظام معلومات ترفيهي جديد بشاشة أكبر، وتنتقل الأزرار المادية لنظام HVAC إلى الطراز الجديد، إذ تبدو المقصورة المعدلة أكثر تقليدية وعملية.