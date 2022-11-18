أسعار العملات فى مصر اليوم الجمعة 18-11-2022 مقابل الجنيه



أسعار العملات أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 18-11-2022 مقابل الجنيه المصري في البنوك مستوى متباين تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للسوق المصرفية المصري، بعدما شهدت استقرارًا نسبيًّا بنهاية تعاملات الخميس البنكية، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهم: “الدولار، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، اليورو، وفقًا لما ترصده ماكينات الصراف الآلي وتحديثات البنوك على مواقعها الرسمية.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.44 جنيه للشراء، 24.51 جنيه للبيع.



سعر اليورو اليوم: 25.24 جنيه للشراء، 25.33 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

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سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.30 جنيه للشراء، 79.65 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 28.85 جنيه للشراء، 28.95 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 6.50 جنيه للشراء، 6.52 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.65 جنيه للشراء، 6.67 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصريالبنك التجاري الدولي: 24.46 جنيه للشراء، 24.52 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 24.42 جنيه للشراء، 24.47 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.البنك الأهلي القطري: 24.42 جنيه للشراء، 24.52 جنيه للبيع.بنك مصر: 24.42 جنيه للشراء، 24.47 جنيه للبيع.سعر اليورو اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصريالبنك الأهلي المصري: 25.16 جنيه للشراء، 25.46 جنيه للبيع.بنك الإسكندرية: 25.17 جنيه للشراء، 25.51 جنيه للبيع.مصرف أبو ظبي الإسلامي: 25.36 جنيه للشراء، 25.48 جنيه للبيع.بنك سايب: 25.19 جنيه للشراء، 25.52 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصريبنك كريدي أجريكول-مصر: 75.60 جنيه للشراء، 81.58 جنيه للبيع.بنك الكويت الوطني: 74.92 جنيه للشراء، 79.88 جنيه للبيع.البنك الأهلي الكويتي-مصر: 77.58 جنيه للشراء، 79.70 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.البنك الأهلي القطري: 75.94 جنيه للشراء، 79.70 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصريالبنك الأهلي المصري: 28.72 جنيه للشراء، 29.25 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.البنك الأهلي القطري: 28.84 جنيه للشراء، 29.31 جنيه للبيع.مصرف أبو ظبي الإسلامي: 29.05 جنيه للشراء، 29.21 جنيه للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 28.73 جنيه للشراء، 29.31 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصريبنك البركة: 6.35 جنيه للشراء، 6.52 جنيه للبيع.بنك قناة السويس: 6.47 جنيه للشراء، 6.52 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات.البنك الأهلي المصري: 6.49 جنيه للشراء، 6.51 جنيه للبيع.المصرف المتحد: 6.29 جنيه للشراء، 6.53 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصريبنك أبو ظبي التجاري: 6.60 جنيه للشراء، 6.67 جنيه للبيع.المصرف العربي الدولي: 6.64 جنيه للشراء، 6.67 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 6.65 جنيه للشراء، 6.66 جنيه للبيع.البنك الأهلي القطري: 6.62 جنيه للشراء، 6.67 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.