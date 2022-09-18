تعرف على أسعار الذهب بالسوق المصري بمستهل تعاملات الجمعة 18 نوفمبر

استقرت أسعار الذهب في السوق المصري، بمستهل تعاملات اليوم الجمعة، الموافق 18من نوفمبر الجاري، عند أسعار ختام الأمس، بعد أن شهدت تعاملات الأمس، عدة ارتفاعات صعد خلالها سعر الجرام أكثر من 12 جنيها، في حين تحرك سعر الأوقية اليوم خلال التداول ببورصة الذهب العالمية، في نطاق ضيق، وصعدت الأوقية 2 دولار، لتسجل 1762 دولار ، بعد إغلاق سابق عند 1760 دولار.
وتشهد الأسواق حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وتغير سعر الدولار، وحجم الطلب على الملاذ الآمن، وهو ما يدفع أسعار الذهب إلى التقلبات السعرية ما بين الصعود والهبوط.
وجاء سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم على النحو التالي:
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