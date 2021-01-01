يطوّرون الروس تكنولوجيا تسريع إرسال المعلومات

طوّر العلماء من جامعة «سامارا» الروسية تكنولوجيا خاصة بتحديد الشحنة الطوبولوجية لحزمة دوّامة، يمكن استخدامها في خطوط الاتصالات المحققة عبر الألياف البصرية المتعددة القنوات.
كما يمكن استخدامها عند سبر الغلاف الجوي للأرض في ظروف مضطربة. وحسب العلماء، فإن تطوير تلك التكنولوجيا سيؤدي إلى رفع سرعة ودقة إرسال المعلومات. وقد نُشرت نتائج الدراسة بهذا الشأن في مجلة Sensors العلمية.
يذكر أن الدوّامة الضوئية أو بالاحرى شعاع الليزر الدوّامي هو شعاع ضوئي بهيكل خاص له عدد من الخصائص المفيدة بسبب التغيرات التي تحدث في الزخم الزاويّ المداري. وتُستخدم تلك الحزم الدوّامة في العديد من المجالات بدءا من المعلوماتية الكمومية وانتهاء بعلم الاستشعار عند بعد وعلم الفلك، ويستخدم العلم الحديث طرق تحديد الشحنة الطوبولوجية للحزمة الدوّامة بناء على تحليل شدة الإشارة على عدة مستويات.
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