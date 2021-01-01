تطوير بالون ضخم لرحلات سياحة الفضاء..التذكرة بـ125 ألف دولار..

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تهدف شركة فضاء أمريكية، إلى إرسال السياح إلى الفضاء باستخدام بالونات ضخمة، وتشتري الآن سفنًا لتحويلها إلى "موانئ فضائية عائمة".

واستحوذت شركة Space Perspective التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها، على سفينة شحن بطول 292 قدمًا من شركة بناء السفن في لوس أنجلوس Edison Chouest Offshore.

وسيستضيف أسطول سفن الشحن عمليات إطلاق Space Neptune ، كبسولة الركاب الفاخرة للشركة، والتي سيتم نقلها إلى الفضاء بواسطة بالون منفوخ بحجم ملعب كرة القدم.

وتقوم شركة Space Perspective حاليًا ببيع الرحلات على كبسولات Space Neptune مقابل 125000 دولار (91000 جنيه إسترليني)، والتي ستوفر للمسافرين رحلات آمنة ومستدامة إلى حافة الفضاء، لمشاهدة مناظر مذهلة للأرض من الفضاء.

هذا وسيتمكن الركاب من الاستمتاع بمناظر 360 درجة للأرض أثناء وجودهم داخل الكبسولة، والتي تأتي كاملة مع حمام، وبار، بالإضافة إلى خدمة الواي فاي.

وانطلاقًا من عام 2024 ، ستستوعب كل كبسولة ما يصل إلى ثمانية ضيوف في طبقة الستراتوسفير، على ارتفاع حوالي 100000 قدم (19 ميلًا) فوق سطح كوكبنا، في رحلة تستغرق ست ساعات.

يذكر أنه تم بيع رحلات الفضاء لعام 2024، لكن لا يزال بإمكان العملاء حجز مقاعدهم الآن لعام 2025، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت، حيث يتعين على الراغبين في السفر إلى الفضاء، إيداع 1000 دولار مقدمًا ودفع الباقي لاحقًا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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