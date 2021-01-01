سيارة «Nevera».. أسرع سيارة كهربائية بالعالم بـ 2.1 مليون دولار



Nevera Nevera

حازت سيارة ريماك التي تبلغ تكلفتها 2.1 مليون دولار على لقب أسرع سيارة كهربائية في العالم، بعد أن تجاوزت سرعتها 256 ميلاً في الساعة، أثناء تجولها حول مضمار اختبار في ألمانيا.



وقد تم تحقيق السرعة التي حطمت الرقم القياسي بواسطة Miro Zrn?evi?، وهو سائق الاختبار والتطوير الرئيسي في شركة ريماك Rimac، الذي أطلق العنان لقوة محركات Nevera الأربعة عندما اصطدمت السيارة مباشرة، مما سمح لها بالسفر بثلث سرعة الصوت - وهي تجربة قال Zrn?evi كان عاطفيًا.



وتتميز السيارة الخارقة ذات المقعدين بأربعة محركات من تصميم Rimac تدفعها من الصفر إلى 60 في 1.85 ثانية فقط وإلى 100 ميل في الساعة في 4.3 ثانية، لكن السرعة التي حطمت الرقم القياسي كانت هدف صانع السيارات منذ أن كشفت لأول مرة عن سيارة Nevera في معرض جنيف للسيارات 2018.



