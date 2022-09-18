وزير الزراعة: صادراتنا تتجاوز 5.6 مليون طن خلال عام 2022

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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 16 نوفمبر 2022 بلغت حوالي 5 ملايين و615 ألف و533 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 471 ألف و595 طنا عن نفس الفترة من العام الماضي الذي بلغت حوالي 5 ملايين و143 ألف و938 خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وجاء ذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.



وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، رمان.

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وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و673 ألف و730 طنا، بالإضافة إلى تصدير 863 ألف و231 طن البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح .بينما تم تصدير 431 ألف و469 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 165 ألف و1 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 154 ألف و 10 أطنان.كما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 131 الف و250 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السابع بإجمالي 122 الف و590 طن، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 66 الف و 905 طن، بينما حصلت الطماطم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 37 أ الف و870 طن، بينما حصل الثوم على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 30 ألف و502 طن.وأشار التقرير إلى أن الفراولة حصلت على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 19 أالف و734 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 10 آلاف و605 أطنان، وحصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 9130 طنا.