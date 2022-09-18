وزير التجارة والصناعة: زيادة 15.7% في حجم التبادل التجاري بين مصر وهولندا العام الماضي

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع ليسجي شرينماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية تناولت تبادل الرؤى بشأن مختلف الموضوعات والملفات الاقتصادية الاقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية لمستويات تحقق طموحات الشعبين المصري والهولندي وتصب في مصلحة اقتصادي البلدين على حد سواء.
وقال وزير التجارة والصناعة إن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين وإقامة مشروعات مشتركة في عدد من القطاعات ذات الاولوية تشمل الادوية والزراعة ومشروعات الامن الغذائي والطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة الموارد المائية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات القائمة على الابتكار.
ولفت وزير التجارة والصناعة ان اتفاق الحكومة المصرية الاخير مع صندوق النقد الدولي من شأنه دعم استقرار الاقتصاد القومي في مواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن الحرب الروسية الاوكرانية، مؤكداً حرص الحكومة على توفير المناخ الاستثماري المواتي لجذب الاستثمارات الاجنبية للاستثمار في السوق المصري.
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