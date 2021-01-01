يتيح واتساب ميزة «استطلاعات الرأي».. تعرف عليها



واتساب واتساب

يضم التحديث الجديد لتطبيق واتساب، الذي يحمل إصدار رقم 22.23.76، ميزة جديدة، وهي انشاء استطلاعات الرأي، ولكن هذه الميزة قيد التطوير حاليًا.



وبحسب تقرير نشره موقع «wabetainfo» أعلن مارك زوكربيرج على عن هذه الميزة، إذ يمكن للكثير من المستخدمين إنشاء استطلاعات الرأي والمجتمعات.



لاكتشاف ما إذا كانت القدرة على إنشاء استطلاعات الرأي متاحة لحسابك، ما عليك سوى فتح دردشة واتساب وانقر فوق رمز المشاركة: إذا رأيت خيار “استطلاعات الرأي” ، فيمكنك البدء إنشاء استطلاع اليوم، إذا لم يكن لديك إحدى هذه الميزات، فأنت بحاجة إلى انتظار تحديث قادم جديد حيث سيكون الطرح على نطاق أوسع.

قد يعجبك أيضا...

وكان قد أعلن مطورو واتساب مؤخرًا، عن تفعيل ميزة وضع «عدم الإزعاج»، وهو عبارة عن منع ظهور المكالمات الفائتة، فكما ترى في لقطة الشاشة بالأسفل، من السهل اكتشاف ما إذا كانت الميزة متاحة بالفعل لحسابك، ما عليك سوى تمكين وضع عدم الإزعاج داخل إعدادات هاتفك واطلب من صديق الاتصال بك لبضع ثوان. في حال رأيت علامة جديدة «تم الصمت من خلال عدم الإزعاج»، فهذا يعني أن الميزة قد تم تمكينها في واتساب الخاص بك.هذه المعلومات تظهر لك فقط، فلن يعرف المستلم أنك فاتتك المكالمة بسبب وضع عدم الإزعاج الذي تم تمكينه على هاتفك، وستتوفر الميزة في الإصدار الذي يحمل رقم 2.22.24.17، لكنها قيد التطوير حاليًا.