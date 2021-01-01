يتيح واتساب ميزة «استطلاعات الرأي».. تعرف عليها

يضم التحديث الجديد لتطبيق واتساب، الذي يحمل إصدار رقم 22.23.76، ميزة جديدة، وهي انشاء استطلاعات الرأي، ولكن هذه الميزة قيد التطوير حاليًا.
وبحسب تقرير نشره موقع «wabetainfo» أعلن مارك زوكربيرج على عن هذه الميزة، إذ يمكن للكثير من المستخدمين إنشاء استطلاعات الرأي والمجتمعات.
لاكتشاف ما إذا كانت القدرة على إنشاء استطلاعات الرأي متاحة لحسابك، ما عليك سوى فتح دردشة واتساب وانقر فوق رمز المشاركة: إذا رأيت خيار “استطلاعات الرأي” ، فيمكنك البدء إنشاء استطلاع اليوم، إذا لم يكن لديك إحدى هذه الميزات، فأنت بحاجة إلى انتظار تحديث قادم جديد حيث سيكون الطرح على نطاق أوسع.
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