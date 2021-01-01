قطاع المتاحف يلقي الضوء على قناة السويس..في ذكرى افتتاحها..

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ألقى قطاع المتاحف التابع للمجلس الأعلى للآثار، الضوء على قناة السويس بمناسبة ذكرى افتتاحها، حيث تم افتتاحها في 17 نوفمبر 1869.



وقال قطاع المتاحف في بيان، اليوم الخميس، إن قناة السويس هي ممر مائي صناعي بمستوى البحر يمتد في مصر من الشمال إلى الجنوب عبر برزخ السويس ليصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وتفصل بين قارتي آسيا وإفريقيا وتعد أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي، وهي أكثر القنوات الملاحية كثافة من حيث الاستخدام، مما جعلها بمثابة شريان رئيسي لحركة التجارة العالمية.



قطاع المتاحف يلقي الضوء على قناة السويس

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