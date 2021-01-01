تعرف على طريقة عمل ميلك تشيك الأوريو

ميلك تشيك الأوريو
تقدم الشيف أسماء عثمان طريقة عمل ميلك تشيك الأوريو بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ .
مكونات ميلك تشيك الأوريو
بسكويت أوريو : 10 قطع- حليب : كوب ون
صف (مثلج)- الآيس كريم : نصف كوب (بنكهة الفانيلا)- كريمة : 2 ملعقة كبيرة (مخفوقة)- بسكويت أوريو : حسب الرغبة (مجروش / للتزيين)
طريقة ميلك تشيك الأوريو
اخلطي الحليب وبسكويت الأوريو في الخلاط حتى التجانس.ضيفي الآيس كريم، والكريمة إلى خليط الحليب واخلطي مجدداً حتى تتداخل جميع المكونات.صُبي المزيج في كاسات التقديم وزيني بالبسكويت المجروش.
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