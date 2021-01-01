تعرف على طريقة عمل ميلك تشيك الأوريو

صف (مثلج)- الآيس كريم : نصف كوب (بنكهة الفانيلا)- كريمة : 2 ملعقة كبيرة (مخفوقة)- بسكويت أوريو : حسب الرغبة (مجروش / للتزيين)طريقة ميلك تشيك الأوريواخلطي الحليب وبسكويت الأوريو في الخلاط حتى التجانس.ضيفي الآيس كريم، والكريمة إلى خليط الحليب واخلطي مجدداً حتى تتداخل جميع المكونات.صُبي المزيج في كاسات التقديم وزيني بالبسكويت المجروش.

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