ماركا الإسبانية : رشوة قطرية للاعبي الإكوادور لخسارة المباراة الأولى في كأس العالم



كأس العالم كأس العالم



كشفت تقارير صحفية، أن قطر عرضت مبلغًا كبيرًا على 8 لاعبين من منتخب الإكوادور، من أجل خسارة اللقاء الافتتاحي أمام منتخب قطر، في بطولة كأس العالم 2022.



ويلتقي منتخب قطر مع نظيره منتخب الإكوادور، بعد غد الأحد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.



وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، نقلًا عن الخبير في الشؤون السياسية الاستراتيجية أمجد طه، والذي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فإن قطر عرضت تقديم رشوة لـ 8 لاعبين من منتخب الإكوادور، بقيمة 7.4 مليون دولار، مقابل خسارة منتخب الاكوادور في المباراة الأولى أمام قطر، بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

قد يعجبك أيضا...

وتابعت الصحيفة، أن مصادر من داخل قطر والإكوادور أكدت تلك العملية، وأن هذه التقارير من الصعب تفاديها، خاصة وأنه تم اتهام قطر في وقت سابق بدفع ملايين الدولارات، من أجل استضافة كأس العالم 2022.موعد مباراة قطر والإكوادور في كأس العالمومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب قطر أمام نظيره منتخب الإكوادور، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.وفي سياق متصل، جاءت نتائج مجموعات كأس العالم، كالتالي:المجموعة الأولى: قطر - هولندا - السنغال - الإكوادور.المجموعة الثانية: إنجلترا - أمريكا - إيران - ويلز.المجموعة الثالثة: الأرجنتين - المكسيك - بولندا - السعودية.المجموعة الرابعة: فرنسا - الدنمارك - تونس - أستراليا.المجموعة الخامسة: إسبانيا - ألمانيا - اليابان - كوستاريكا.المجموعة السادسة: بلجيكا - كرواتيا - المغرب - كندا.المجموعة السابعة: البرازيل - سويسرا - صربيا - الكاميرون.المجموعة الثامنة: البرتغال - أوروجواي - كوريا الجنوبية - غانا.