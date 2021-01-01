تخصيص غرف عزل للطلاب المصابين بالفيروس المخلوي بالمدارس

تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة من وزارة الصحة والسكان بعد انتشار الفيروس التنفسي المخلوي، شددت على ضرورة تجهيز غرفة عزل مؤقت في كل مدرسة من المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية.
وشملت التعليمات المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ما يلي:
تقوم إدارة المدرسة واللجنة المختصة بتخصيص غرفة عزل مؤقتة لاستخدامها عند الاشتباه في إصابة أحد الطلاب أو المدرسين أو الأطقم المعاونة بأي من الأمراض أو الفيروسات المعدية مثل الفيروس التنفسي المخلوي.
يجلس أحد المشرفين أو الزائرة الصحية بصحبة الطالب المشتبه في إصابته لحين حضور الطبيب المختص وولي الأمر.
يتم إحالة الحالة إلى المستشفى بموجب التعليمات المتبعة من قبل الادارة التعليمية
يراعى تطهير الأيدي وارتداء الكمامات لجميع المتواجدين في غرفة العزل
في حالة تعذر ارتداء الكمامة اذا كانت تشتكي الحالة من ضيق تنفس يراعى المتعاملين معها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي مسابفة لا تقل عن مترين وعدم التواجد بالغرفة الا للضرورة
يراعى الجانب النفسي للطالب ومنع الوصم بالمرض
كما شملت التنبيهات المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بشأن بشأن الفيروس التنفسي المخلوي المنتشر حاليا بين طلاب المدارس فيما يلي :
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