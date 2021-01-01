تخصيص غرف عزل للطلاب المصابين بالفيروس المخلوي بالمدارس



غرف عزل للطلاب المصابين غرف عزل للطلاب المصابين



تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة من وزارة الصحة والسكان بعد انتشار الفيروس التنفسي المخلوي، شددت على ضرورة تجهيز غرفة عزل مؤقت في كل مدرسة من المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية.



وشملت التعليمات المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ما يلي:



تقوم إدارة المدرسة واللجنة المختصة بتخصيص غرفة عزل مؤقتة لاستخدامها عند الاشتباه في إصابة أحد الطلاب أو المدرسين أو الأطقم المعاونة بأي من الأمراض أو الفيروسات المعدية مثل الفيروس التنفسي المخلوي.

يجلس أحد المشرفين أو الزائرة الصحية بصحبة الطالب المشتبه في إصابته لحين حضور الطبيب المختص وولي الأمر.

يتم إحالة الحالة إلى المستشفى بموجب التعليمات المتبعة من قبل الادارة التعليمية

يراعى تطهير الأيدي وارتداء الكمامات لجميع المتواجدين في غرفة العزل

في حالة تعذر ارتداء الكمامة اذا كانت تشتكي الحالة من ضيق تنفس يراعى المتعاملين معها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي مسابفة لا تقل عن مترين وعدم التواجد بالغرفة الا للضرورة

يراعى الجانب النفسي للطالب ومنع الوصم بالمرض

كما شملت التنبيهات المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بشأن بشأن الفيروس التنفسي المخلوي المنتشر حاليا بين طلاب المدارس فيما يلي :

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وجود طبيب بكل منشآة تعليمية او طبيب يقوم بالاشراف على مجموعة من المدارس المتقاربة في حي واحد أو أكثرفحص الطلاب وعزل كل من تظهر عليه الاعراض المعدية بغرفة العزل بـ المدرسة حتى يحضر الطبيبملاحظة الطلاب في طابور الصباح والفصولمنع اي طالب من التواجد في المدرسة بعد تأكد اصابته حتى يتم الشفاء تماما وانتهاء فترة العدوى مع الالتزام بإحضار ما يؤكد سلامتهمراعاة كثافة اعداد الطلاب بالفصل الدراسي وحسن التهويةتقديم الأنشطة التوعوية من محاضرات ونشرات صحية والبرامج المتعلقة بالوقايةمن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطالب المصاب بـ الفيروس التنفسي المخلوي، على ولي أمره أن يقدم للمدرسة الشهادة الطبية التي تثبت إصابة ابنه بـ الفيروس التنفسي المخلوي.وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه بمجرد قيام ولي الأمر بتقديم ما يفيد بإصابة ابنه او بنته بـ الفيروس التنفسي المخلوي وفترة الاصابة محددة بالتواريخ، لن تقوم المدرسة بخصم درجاته الخاصة بالحضور والمواظبة في المدرسة.خطاب عاجل من وزير التعليم للمدارس بعد انتشار الفيروس التنفسي المخلويحصل موقع “صدى البلد” على الخطاب الرسمي الموقع من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والذي بدأ تعميمه على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس لبدء الإجراءات الرسمية لمواجهة الفيروس المنتشر بين طلاب المدارس مؤخراً، الذي اشتهر باسم الفيروس التنفسي المخلوي.