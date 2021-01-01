بخطوات بسيطة .. طريقة عمل البصارة



طريقة عمل البصارة طريقة عمل البصارة



تعد البصارة من الأكلات المصرية التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير البصارة بالكثير من الخطوات البسيطة.



وإليكم طريقة تحضير البصارة بالخطوات



مقادير البصارة

ربع كيلو من الفول المقشر.

بصلة كبيرة.

5 فص ثوم مفروم.

1 ملعقة كبيرة نعناع مجفف.

2 ملعقة كبيرة من الشبت.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

القليل من الملح.

قد يعجبك أيضا...

للتقديم:2 بصلة مفرومة مقليهطريقة تحضير البصارةأنقعي الفول ثم صفيه، وضعيه في قدر به ماء، ويرفع على النار حتى الغليان.ضيفي إليه البصل والثوم ويترك على النار لمدة ساعة تقريبا حتى تمام النضج.ضعي الكزبرة والشبت والبقدونس، ونتبله بالملح والفلفل الأسود والكمون، وتترك المكونات على النار لمدة 10 دقائق إضافية مع الفول.يرفع القدر من على النار ويترك حتى يبرد قليلا، ويتم خلطه في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على قوام ناعم.ضعي الخليط في القدر مرة أخرى ويرفع على النار الهادئة حتى الغليان.في مقلاة على النار نضع الزيت ويترك حتى يسخن، ونضيف إليه البصل مع التقليب حتى يذبل.أغرفي البصارة في طبق التقديم ويرش عليها البصل المحمر.