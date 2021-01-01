لتقوية الذاكرة ومحاربة الخرف .. قواعد اتبعها



لتقوية الذاكرة لتقوية الذاكرة



إذا كنت تعاني من الخرف أو قلق شديد ، وخاصة الرهاب ، فيرجى التفكير في العمل مع معالج، بالإضافة إلى ذلك ، إليك بعض الاقتراحات التي ساعدت العديد من المرضى على العمل .



قواعد الوقاية من الخرف

ذكر نفسك دائما، وحاول كتابه الأشياء المهمه التي تساعدك على تزكر جميع الأشياء الهامه.



تمرن ، يمكن أن تعيد التمرين تركيزك (يمكن لعقلك التركيز فقط على شيء واحد في كل مرة)، سواء كنت تمشي لمسافة قصيرة ، أو توجهت إلى صالة رياضية، أو قم بتشغيل فيديو يوغا مدته 15 دقيقة في المنزل ، فإن التمرين مفيد لك وسوف يساعدك على الشعور بمزيد من القدرة للوقاية من الخرف.

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اعتني بأي مشاكل طبيةمن المعروف أن مرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم تضر بصحة الدماغ، يمكنك تقليل مخاطر كل من هذه الحالات الصحية - أو التحكم فيها بشكل أفضل للوقاية من الخرف.