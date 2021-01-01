لتقوية الذاكرة ومحاربة الخرف .. قواعد اتبعها

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لتقوية الذاكرة


إذا كنت تعاني من الخرف أو قلق شديد ، وخاصة الرهاب ، فيرجى التفكير في العمل مع معالج، بالإضافة إلى ذلك ، إليك بعض الاقتراحات التي ساعدت العديد من المرضى على العمل .

قواعد الوقاية من الخرف
ذكر نفسك دائما، وحاول كتابه الأشياء المهمه التي تساعدك على تزكر جميع الأشياء الهامه.

تمرن ، يمكن أن تعيد التمرين تركيزك (يمكن لعقلك التركيز فقط على شيء واحد في كل مرة)، سواء كنت تمشي لمسافة قصيرة ، أو توجهت إلى صالة رياضية، أو قم بتشغيل فيديو يوغا مدته 15 دقيقة في المنزل ، فإن التمرين مفيد لك وسوف يساعدك على الشعور بمزيد من القدرة للوقاية من الخرف.

اعتني بأي مشاكل طبية
من المعروف أن مرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم تضر بصحة الدماغ، يمكنك تقليل مخاطر كل من هذه الحالات الصحية - أو التحكم فيها بشكل أفضل للوقاية من الخرف.

المصدر: elbalad

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