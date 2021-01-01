امتحان تجريبي إلكتروني لطلاب الأول والثاني الثانوي قريبا



امتحان تجريبي إلكتروني امتحان تجريبي إلكتروني

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا جديدا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .



حيث قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد : قررنا عقد امتحان تجريبي إلكتروني على التابلت لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، في ديسمبر المقبل .



وأضاف وزير التربية والتعليم لصدى البلد : أن الهدف من عقد هذا الامتحان التجريبي لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي هو تدريب الطلاب قبل عقد امتحانات نصف العام .

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وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة بما فيها امتحانات الصفين الأول والثانوي، ستتضمن أسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة مقالية قصيرة.وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر ألا تزيد نسبة الأسئلة المقالية القصيرة في امتحانات مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة بما فيها امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، على 15% من إجمالي أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بينما ستكون باقي الأسئلة “اختيار من متعدد”.وأضافت وزارة التربية والتعليم: “ستكون الأسئلة المقالية في امتحانات مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة بما فيها امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي قصيرة ، تحتاج من الطالب أن يجيب عنها في سطرين أو ثلاثة على الأكثر، ليتعود على إنتاج الإجابة بعيدا عن استخراجها من الخيارات المتعددة”.وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال: “نهدف في مرحلة الثانوية العامة إلى تدريب الطلاب على مهارات الفكر والتحليل والإبداع لقياس المهارات الفكرية والمعرفية للطالب”.وأضاف وزير التربية والتعليم: "تم الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على:أسئلة اختيار من متعدد MCQ.عودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه سيتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.