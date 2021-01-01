بايدن يرفض الرد على مكالمات زيلينسكي بعد حادث صاروخ بولندا



بايدن يرفض الرد على مكالمات زيلينسكي بايدن يرفض الرد على مكالمات زيلينسكي



ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، طلب بعد حادث سقوط الصاروخ الأوكراني في بولندا تنظيم مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.



ونقلت الشبكة عن تلك المصادر قولها: "لم يتحدث بايدن وزيلينسكي ليلة الثلاثاء على الرغم من طلبات الرئيس الأوكراني لترتيب مكالمة... وحتى ظهر يوم الأربعاء لم يكن الرئيس الأمريكي قد تحدّث مباشرة مع زيلينسكي".



ومساء الـ15 من نوفمبر، سقط صاروخ على أراضي بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وأدى لمقتل شخصين حسب وارسو، التي لم تفصح عن هويتهما، ولم تنشر أي مشاهد لمقتلهما أوجنازتهما، في إطار حملة تحريض ضد روسيا حاولت بولندا وأوكرانيا إطلاقها بعد أن سارعتا لاتهام موسكو بالحادث واستجداء تدخل الناتو.

قد يعجبك أيضا...

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها لم توجه أي ضربات ضد أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية، لافتة إلى أن الصور المنشورة لبعض حطام الصاروخ لا علاقة لها بالأسلحة الروسية، وتعود لصواريخ "إس-300" ورثتها أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي، فيما روسيا تخلت عن استخدلم هذا النوع من الصواريخ منذ سنوات.