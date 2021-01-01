روسيا تشن هجوما صاروخيا على دنيبرو في أوكرانيا|فيديو

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روسيا تشن هجوما صاروخيا على دنيبرو


يُظهر مقطع فيديو التقطه سائق سيارة أوكراني الضربات الصاروخية الروسية المتكررة علي أوكرانيا.

كثفت روسيا مؤخرًا هجماتها الصاروخية على أوكرانيا مع اقتراب الحرب من شهرها التاسع ومع اقتراب الشتاء.

وقالت شركة الغاز الأوكرانية المملوكة للدولة نفتوجاز، اليوم الخميس، إن الضربات الروسية دمرت العديد من منشآت إنتاج الغاز في دنيبرو، وهي مدينة على طول الحافة الغربية لنهر دنيبرو، على بعد حوالي 200 ميل شمال شرق خيرسون، وفقًا لصحيفة “موسكو تايمز”.

ويظهر مقطع فيديو التقطه سائق سيارة أوكراني ضربة صاروخية روسية، وبعد ثوان من الفيديو، اندلعت كرة نارية أمام السائق الذي توقف بسرعة إلى جانب الشارع.

واهتزت الكاميرا من قوة الانفجار، الذي ضرب أيضًا أوراق الأشجار القريبة. ثم ينعطف السائق على الطريق.

ونشر السياسي الأوكراني أوليكسي جونشارينكو، الفيديو اليوم الخميس، وقال: "هذا هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو. هذا ما يبدو عليه الأوكرانيون كل صباح تقريبًا، بدءًا من 24 فبراير. نذهب إلى العمل ولا نعرف ما إذا كنا سنعود من هناك أو ما إذا كان صاروخ سوف اصطدم بالطريق حيث نحن ذاهبون ".

https://twitter.com/i/status/1593170002466967553

المصدر: موسكو تايمز

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