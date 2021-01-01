الحكة الجلدية .. 5 أسباب وراء الشعور بها

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الحكة الجلدية

يشعر بعض الأشخاص بحكة فى الجلد دون معرفة السبب فى هذا الأمر، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر وفقا لموقع HEALTHLINE، ومنها..

- التوتر والقلق والاكتئاب، جميعها أعراض سلبية المشاعر وتتسبب فى بعض الأحيان بالشعور والرغبة بالحكة الجلدية المستمرة، والسبب أن التعرض لهذه الأعراض يتسبب فى التدفق الكيميائى لهرمونى السيروتونين والأدرينالين، وبالتالى الشعور الشديد بالحكة الجلدية.

- الحمل يتسبب فى الكثير من الأحيان فى شعور المرأة بالحكة الجلدية الشديدة، وأيضا جفاف البشرة، لذا على الحامل الإكثار من شرب الماء خلال هذه الفترة الحساسة، وأيضا التأقلم أن هذا الأمر طبيعى فى الكثير من الحوامل.

- تناول أدوية معينة يعرض البعض للإصابة بالحكة الجلدية، والسبب ربما يكون أثار جانبية لتلك العلاجات، لذا عند أخذ أى دواء يتسبب فى حكة جلدية، عليك استشارة الطبيب لتغيير العلاجات.

- لدغات الحشرات كالنموس أو ما شابه ذلك، تعد من الأسباب المؤدية للشعور بالحكة الجلدية.

- التغير فى هرمونات الجسم يعد من أبرز الأسباب المؤدية للحكة الجلدية، كما أنه يؤثر على الحالة المزاجية ويزيد من شعورك بالحالة المزاجية المتقلبة، فعند الرضاعة الطبيعية أو خلال مرحلة انقطاع الطمث أو اقتراب موعد الدورة الشهرية تزداد فرص الشعور بالحكة الجلدية.

المصدر: موقع HEALTHLINE

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