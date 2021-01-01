أعرفي طريقة عمل طاجن البطاطا بالقشدة



طاجن البطاطا بالقشدة طاجن البطاطا بالقشدة



يعتبر طاجن البطاطا الحلوة من أكثر أنواع الحلوىات التي يمكن تناولها في فصل الشتاء، وأيضًا هي أكلة مقربة للأطفال والكبار، لاحتوائها على العديد من العناصر الهامة والطعم الشهي، لذا نتناول خلال السطور التالية طريقة عمل طاجن البطاطا بالقشدة وفقًا لما أشارت إليها الشيف مي صيام.







طريقة عمل طاجن البطاطا بالقشطة: المكونات:



عدد 4 من البطاطا، أو على حسب الرغبة

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لبنقشدةملعقة كبيرة من الدقيقملعقة صغيرة من البيكنج بودرنصف كوب من الزبيبنصف كوب من جوز الهند المبشورزبدةفانيلياطريقة التحضير طاجن البطاطا بالقشدة :في البداية قومي بغسل البطاطا بطريقة جيدةثم قطعيها وضعيها في حلة للسلق مجهزة من قبل لمدة تتراواح من 20 لـ 30 دقيقةثم قومي بتركها تبرد وتخلصي من القشرثم قومي بوضعها في إناء مناسب مع أضافة الحليب والسكر على حسب الرغبةثم قومي بوضع البيكنج بودر مع التقليب الجيدًاثم قومي بتحضير طاجن مناسب قومي بدهنه بالسمن ورشه بالدقيقثم قومي بوضع البطاطا مع فردها داخل الطاجنثم قومي بوضع جميع المكسرات من الزبيب وجوز الهند على الطبقة الأولىثم قومي بإضافة طبقة أخري من البطاطا وضعِ الباقي من المكسرات والقشطةثم قومي بوضعها داخل الفرن لمدة 10 دقائق حتي تحصلين على اللون الذهبي