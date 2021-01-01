أعرفي طريقة عمل طاجن البطاطا بالقشدة

طاجن البطاطا بالقشدة
يعتبر طاجن البطاطا الحلوة من أكثر أنواع الحلوىات التي يمكن تناولها في فصل الشتاء، وأيضًا هي أكلة مقربة للأطفال والكبار، لاحتوائها على العديد من العناصر الهامة والطعم الشهي، لذا نتناول خلال السطور التالية طريقة عمل طاجن البطاطا بالقشدة وفقًا لما أشارت إليها الشيف مي صيام.
طريقة عمل طاجن البطاطا بالقشطة: المكونات:
عدد 4 من البطاطا، أو على حسب الرغبة
لبن
قشدة
ملعقة كبيرة من الدقيق
ملعقة صغيرة من البيكنج بودر
نصف كوب من الزبيب
نصف كوب من جوز الهند المبشور
زبدة
فانيليا
طريقة التحضير طاجن البطاطا بالقشدة :
في البداية قومي بغسل البطاطا بطريقة جيدة
ثم قطعيها وضعيها في حلة للسلق مجهزة من قبل لمدة تتراواح من 20 لـ 30 دقيقة
ثم قومي بتركها تبرد وتخلصي من القشر
ثم قومي بوضعها في إناء مناسب مع أضافة الحليب والسكر على حسب الرغبة
ثم قومي بوضع البيكنج بودر مع التقليب الجيدًا
ثم قومي بتحضير طاجن مناسب قومي بدهنه بالسمن ورشه بالدقيق
ثم قومي بوضع البطاطا مع فردها داخل الطاجن
ثم قومي بوضع جميع المكسرات من الزبيب وجوز الهند على الطبقة الأولى
ثم قومي بإضافة طبقة أخري من البطاطا وضعِ الباقي من المكسرات والقشطة
ثم قومي بوضعها داخل الفرن لمدة 10 دقائق حتي تحصلين على اللون الذهبي
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