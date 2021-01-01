موقف طلاب المدارس الدولية من التقدم لامتحان المصريين فى الخارج .. التعليم توضح



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه غير مسموح لطلاب المدارس الدولية التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج في جميع المواد، لكونها شهادات غير معادلة للمناهج التي تدرس في مصر، إلا بعد إجراء امتحان تحديد مستوى في جميع المواد بمعرفة الإدارة التعليمية التابع لها الطالب واجتيازه لهذا الامتحان، على أن يقوم الطالب بإحضار بيان نجاح تحديد المستوى في جميع المواد متعمدة من الإدارة التعليمية من قسم شئون الطلبة والامتحانات، بالإضافة إلى صورة من الشهادة الدولية ضمن مستندات التقدم إذا ما رغب في التقدم على امتحانات الطلبة المصريين في الخارج.



وأوضحت الوزارة أنه يسمح للصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائى أداء الامتحان في المواد القومية عن طريق تقديم ملف الأنشطة باللغة العربية، ومواد اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى ومواد اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية للصف الأول الثانوى، أما الصف الثانى الثانوى فيؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والمواطنة وحقوق الإنسان، علما بأنها مواد نجاح ورسوب ويشترط عند التقدم لأداء الامتحان في المواد القومية إحضار أصل قيد في الصف المتقدم له من المدرسة الدولية التابع لها بالدولة المقيم بها في الخارج، بالإضافة إلى صورة طبق الأصل من الشهادة الدولية لآخر صف دراسى حاصل عليه الطالب، وأصل بيان نجاح في مواد القومية فى آخر صف دراسى معتمد من الإدارة التعليمية.

