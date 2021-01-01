أوكرانيا .. انفجارات قوية وصفارات الإنذار

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انفجارات قوية في أوكرانيا


أكد رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى، فولوديمر زيلينسكى، اليوم الخميس، أندريه يرماك، وقوع هجمات جديدة على البنى التحتية للطاقة فى أوكرانيا.

وأوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن صفارات الإنذار دوت في سائر أنحاء أوكرانيا، لاسيما فى العاصمة كييف، مشيرة إلى وقوع انفجار قوي وانقطاع الكهرباء في العاصمة، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات فى كل من خاركوف ومقاطعات دنيبروبيتروفسك، بولتافا، تشيركاسي، سومي، خاركوف.

وفي وقت سابق اليوم ، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا، وأبلغت السلطات المحلية عن وقوع انفجارات في مواقع بمنطقتي دنيبروبيتروفسك وأوديسا.

المصدر: كييف (أ ش أ)

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