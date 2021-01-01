وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد ترامب غير مؤهل للرئاسة

انتقد وزير الدفاع الأمريكي السابق، مارك إسبر، الرئيس السابق دونالد ترامب، واصفا إياه بأنه "غير مؤهل لتولي منصب الرئيس"، بعد إعلان الأخير ترشحه للرئاسة لعام 2024.
وقال إسبر عن ترامب البالغ من العمر 76 عاما: "أعتقد أنه غير مؤهل للمنصب.. هو يضع مصالح الشخصية قبل مصلحة البلاد"، مشيرا إلى أنه بينما يواجه ترامب صعوبة في قول الحقيقة، يرغب الأمريكيون في قائد أعلى جدير بالثقة.
وأضاف: "لا أعتقد أنه شخص نزيه.. لقد رأينا الأكاذيب التي خرجت من تصريحاته الليلة الماضية... الأمريكيون بحاجة إلى زعيم يمكنهم الوثوق به"، واصفا خطاب ترامب الذي أعلن فيه عن ترشحه مرة جديدة بأنه "غير ملهم".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!