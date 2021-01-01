مواصفات Snapdragon 8 Gen 2.. معالج الهواتف الرائدة لعام 2023



Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2

أعلنت شركة كوالكوم اليوم الأربعاء عن مواصفات شريحتها الرائدة من الجيل التالي، Snapdragon 8 Gen 2 ، التي ستُشغِّل معظم الهواتف الذكية الرائدة التي ستُطلق خلال العام المقبل.



وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في بيان إن الشريحة الجديدة ستقدم أداءً أفضل وأكثر فعالية للمهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.



وتشمل التحسينات الجديدة للشريحة: معالج Hexagon المحدث الذي يركز على الذكاء الاصطناعي، ومعالج صور أذكى، ومودمًا جديدًا مصممًا لتحقيق أفضل أداء لشبكات الجيل الخامس 5G. كما تمتاز بأنها تدعم الإصدار السابع من الشبكات اللاسلكية: Wi-Fi 7.

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ومقارنةً بالجيل الأول، Snapdragon 8 Gen 1، تشتمل وحدة المعالجة المركزية Kryo لشريحة Gen 2 الجديدة نواة أساسية واحدة بمعمارية Arm Cortex-X3 وتردد 3.2 جيجاهرتز. وهناك أيضًا أربع نوى للأداء بتردد 2.8 جيجاهرتز، وثلاث نوى للكفاءة بسرعة 2.0 جيجاهرتز. وكلها أسرع من نوى شريحة العام الماضي بما يتراوح بين 200، و 300 ميجاهرتز.ومقارنةً بالجيل السابق أيضًا، تقول كوالكوم إن وحدة المعالجة المركزية أسرع أداءً بنسبة 35 في المئة، وأكثر توفيرًا للطاقة بنسبة 40 في المئة. وبالمثل، فإن وحدة معالجة الرسومات Adreno GPU أسرع بنسبة 25 في المئة، وأكثر توفيرًا للطاقة بنسبة 45 في المئة. وقد صُنعت الشريحة الجديدة بتقنية 4 نانومتر، على غرار Gen 1.وأضافت الشركة الأمريكية أنها أجرت تحسينات شاملة على معالج Hexagon ليصبح أسرع بنحو 4.35 مرات فيما يتعلق بأداء الذكاء الاصطناعي. ووفقًا للشركة، فإن المعالج أصبح قادرًا على التعامل مع مهام أكثر تعقيدًا، مثل: ترجمة لغة إلى لغات أخرى متعددة في الوقت الفعلي.وتمتاز Snapdragon 8 Gen 2 بأنها أول شريحة SoC تدعم شبكات Wi-Fi 7، وذلك بفضل مودم Snapdragon X70 الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر MWC في وقت سابق من العام الحالي. وباستخدام معالج الذكاء الاصطناعي يمكن للمودم تعزيز تغطية شبكات الجيل الخامس 5G وسرعتها.ويسمح مودم Snapdragon X70 بشرائح الجيل الخامس النشطة المزدوجة Dual Active 5G SIMs، ما يعني إمكانية استخدام شبكتي 5G مختلفتين في الوقت ذاته.وفيما يتعلق بقدرات الصوت، فإن الشريحة تدعم الصوت المحيطي الديناميكي، أي أن الصوت يتحرك مع المستخدم حين يحرّك رأسه، إن كان يستخدم سماعات أذن متوافقة. ولقدرات الألعاب، فإن الشريحة تدعم تقنية تتبع الأشعة في الوقت الفعلي، وهو ما يسمح بانعكاسات وأضواء أكثر واقعية.وبفضل معالج الإشارات الصورية Spectra Image Signal Processor، الذي تسميه الشركة الآن Cognitive ISP، فإنه يمكن للشريحة استخدام التجزئة الدلالية في الوقت الفعلي لأداء أفضل لمعالجة الصور ومقاطع الفيديو. وهذا يساعد نظام الصور على التعرف على أنواع مختلفة من الأشياء في صورة، وتطبيق ضبط مناسب للصورة.ومن الناحية النظرية، تساعد هذه الميزة الكاميرا على التمييز بين الأشياء، مثل: الوجوه، والشعر، والسماء وإجراء تعديلات لونية لكل منها على حدة أثناء التقاط الصورة.وضُبطت شريحة Snapdragon 8 Gen 2 أيضًا لدعم مستشعرات الصور الجديدة من سوني وسامسونج، وهما الشركتان اللتان تصنعان مستشعرات جميع الهواتف الذكية تقريبًا.وتدعم الشريحة أيضًا تسجيل الفيديو وتشغيله بدقة 8K، ولكن على الجهاز نفسه، أما خارجيًا، في حال وُصل الجهاز بشاشة خارجية، فإن الحد الأقصى هو 4K.وذكرت كوالكوم إن قائمة الشركات التي ستُضمِّن شريحة Snapdragon 8 Gen 2 الجديدة في هواتفها تشمل: موتورولا، وأوبو، وأسوس. وأضافت الشركة أن الشريحة ستظهر في الهواتف الذكية قبل نهاية عام 2022 الحالي.