تكشف Fossil عن ساعة Diesel Griffed Gen 6 بنظام Wear OS 3

أعلنت Fossil رسمياً عن ساعة Diesel Griffed Gen 6 الذكية التي تنطلق بنظام تشغيل Wear OS 3، وتتوفر في الأسواق بدءاً من الأول من ديسمبر بسعر 350 دولار.
تتميز ساعة Diesel Griffed Gen 6 الذكية بتحسينات في المحرك مقارنة بمحرك Diesel Axial، وتضم الساعة الذكية رقاقة معالج Snapdragon 4100 Plus، كما تأتي بذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 8 جيجا بايت.
أيضاً تدعم الساعة الذكية الشحن من صفر إلى نسبة 80% خلال 30 دقيقة، كما تنطلق ساعة Diesel Griffed Gen 6 بنظام تشغيل Wear OS 3 مثبت مسبقاً، وتدعم مساعد Alexa الرقمي فقط.
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