تكشف Fossil عن ساعة Diesel Griffed Gen 6 بنظام Wear OS 3

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ساعة Diesel Griffed Gen 6

أعلنت Fossil رسمياً عن ساعة Diesel Griffed Gen 6 الذكية التي تنطلق بنظام تشغيل Wear OS 3، وتتوفر في الأسواق بدءاً من الأول من ديسمبر بسعر 350 دولار.

تتميز ساعة Diesel Griffed Gen 6 الذكية بتحسينات في المحرك مقارنة بمحرك Diesel Axial، وتضم الساعة الذكية رقاقة معالج Snapdragon 4100 Plus، كما تأتي بذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 8 جيجا بايت.

أيضاً تدعم الساعة الذكية الشحن من صفر إلى نسبة 80% خلال 30 دقيقة، كما تنطلق ساعة Diesel Griffed Gen 6 بنظام تشغيل Wear OS 3 مثبت مسبقاً، وتدعم مساعد Alexa الرقمي فقط.

كما تنطلق الساعة بالعديد من الوجوه، ودعم لعدد أكبر من تطبيقات الطرف الثالث، أيضاً تدعم الساعة إجراء وإستقبال المكالمات، كما تأتي بتقنية البلوتوث 5.0، وWi-Fi، مع نظام GPS، وتدعم NFC وأيضاً Google Wallet.

وتتميز الساعة الذكية بمستشعرات للصحة واللياقة البدنية والتي تشمل رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتتبع نشاط المستخدم.

أيضاً تتوفر ساعة Diesel Griffed Gen 6 بدءاً من الأول من ديسمبر بسعر 350 دولار بألوان الأسود مع الفضي، أو الأسود مع البرونزي، مع سوارات مميزة بتصميم معدني أو جلدي.

المصدر: بوابه المتميز

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