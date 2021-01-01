تطلق NVIDIA كرت شاشة GeForce RTX 4080 بسعر 1199 دولار

أطلقت شركة NVIDIA كرت الشاشة GeForce RTX 4080 للأسواق اليوم بسعر يبدأ من 1199 دولار.
يتوفر لمستخدمي أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب في الأسواق اليوم إختيار في كرت الشاشة RTX 4090 المتاح للمستخدمين بسعر 1599 دولار، والذي ينضمن AD102، كما يتاح للمستخدمين شراء كرت الشاشة GeForce RTX 4080 بسعر 1199 دولار ويضم AD103.
ولقد أكدت المراجعات الأولية على الآداء القوي لكرت الشاشة GeForce RTX 4080 الذي يأتي بعد إصدار الشركة السابق RTX 3080.
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