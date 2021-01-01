تطلق NVIDIA كرت شاشة GeForce RTX 4080 بسعر 1199 دولار



GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4080

أطلقت شركة NVIDIA كرت الشاشة GeForce RTX 4080 للأسواق اليوم بسعر يبدأ من 1199 دولار.



يتوفر لمستخدمي أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب في الأسواق اليوم إختيار في كرت الشاشة RTX 4090 المتاح للمستخدمين بسعر 1599 دولار، والذي ينضمن AD102، كما يتاح للمستخدمين شراء كرت الشاشة GeForce RTX 4080 بسعر 1199 دولار ويضم AD103.



ولقد أكدت المراجعات الأولية على الآداء القوي لكرت الشاشة GeForce RTX 4080 الذي يأتي بعد إصدار الشركة السابق RTX 3080.

قد يعجبك أيضا...

ويتميز كرت الشاشة RTX 4080 بعدد 9728 من أنوية CUDA، بذاكرة 16 جيجا بايت رام في ذاكرة GDDR6X، وTGP عند 320W، وتؤكد NVIDIA على أنها أقصى قدرة في الطاقة يمكن أن تقدم في كروت الشاشة المخصصة لأجهزة الألعاب.يذكر أن AMD تطلق قريباً في الأسواق سلسلة كرت الشاشة Radeon RX 7900، كما يتوفر في الأسواق إصدارات مخصصة بمستوى تسعير أقل من إصدار NVIDIA من كرت الشاشة RTX 4080.