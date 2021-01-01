يمتلك هاتف Samsung Galaxy S23 مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 “الحصرية عالية التردد” في أوروبا



Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23

على مدى السنوات القليلة الماضية ، ربما تكون قد شعرت بخيبة أمل أكثر فأكثر من قرار Samsung باستخدام Exynos SoCs الخاصة بها ، والتي يمكن القول إنها أقل شأناً ، في أوروبا في أجهزتها الرئيسية بدلاً من Snapdragons من Qualcomm. إذا كان الأمر كذلك ، فقد كنت سعيدًا بلا شك لسماع أنه لن يكون هناك المزيد من Exynos في عائلة Galaxy S23 العام المقبل ، وليس في أي مكان في العالم – كل شيء من Snapdragon في كل مكان.



إضافة إلى الإثارة اليوم هو المشهور المتسرب عالم الجليد، الذي يكشف أن Samsung ستستخدم إصدارًا حصريًا عالي التردد من مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لعائلة Galaxy S23 في أوروبا ، مما يجعلها تتفوق على جميع منافسيها في هذه العملية.



عالم الجليد نشر نتائج تشغيل مرجعية مزعومة من Geekbench 5 ، مما يدل على أن Galaxy S23 Ultra القادم (رقم الطراز SM-S918B) يحقق 1504 درجة أحادية النواة و 4580 درجة متعددة النواة ، بينما يعمل بنظام Android 13 بالطبع. هذه الدرجات أقل قليلاً مما رأيناه من قبل. النموذج الأولي الذي تم اختباره يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت.

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يتم عرض نواة Kryo Prime القائمة على Cortex-X3 وهي تعمل بسرعة 3.36 جيجاهرتز ، بزيادة من 3.2 جيجاهرتز في إصدار SoC غير التابع لشركة Samsung ، على الرغم من عدم تغيير ترددات النوى السبعة الأخرى. من غير الواضح مدى الاختلاف الذي سيحدثه هذا في سيناريوهات الاستخدام الواقعية ، ولكن بالتأكيد سيكون أمرًا رائعًا أن تتفاخر به Samsung.