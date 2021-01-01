أرخص هاتف 5G من نوكيا.. بمواصفات ولا في الخيال..



نوكيا نوكيا

يسعى الجميع لاقتناء الهواتف الذكية المميزة لكن بأسعار مناسبة، ومع ارتفاع سعر الدولار ومعدلات التضخم العالمية تصبح المعادلة صعبة في الوقت الحالي.



وتعد أفضل الهواتف في الوقت الحالي هي التي تعمل بتقنية الجيل الخامس 5G لكنها للأسف تنطلق بسعر مرتفع في الأسواق العالمية مقارنة بالهواتف التى تعمل بتقنية 4G، لكن كسرت العلامة التجارية العريقة نوكيا Nokia هذه القاعدة عند إطلاقها هاتف Nokia G400 5g بسعر رخيص.



مواصفات ولا في الخيال..أرخص هاتف 5G من نوكياسعر هاتف نوكيا G400 5G

قد يعجبك أيضا...

يبدأ هاتف نوكيا G400 5G من سعر 269 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 6 آلاف و 600 جنيه مصرى.مواصفات هاتف نوكيا G400 5Gيعمل هاتف نوكيا G400 5G بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 480 مقترنا ب 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.ينافس سامسونج..هاتف اقتصادي جديد من نوكيا بأفضل إمكانات وأرخص سعر.. موبايل من نوكيا للفئة المتوسطة ينافس أوبو وشاوميويأتي هاتف نوكيا G400 5G بشاشة من نوع OLED ، بقياس 6.9 بوصة، وبجودة عرض+ FHD، وحماية من نوع Gorilla Glass ، ومعدل IP68 لمقاومة الماء والغبار.كما يضم الهاتف قدرات تصويرية رائعة، حيث يحتوي على كاميرا رئيسية محسنة بدقة 48 ميجا بيكسل، بجانب كاميرا بزاوية عريضة ultrawide دقة 5 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ذلك بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.ويحزم هاتف نوكيا G400 5G بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات.ويشتمل هاتف نوكيا G400 5G على بعض المميزات الأخرى مثل الاتصال اللاسلكي Wi-Fi، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، وكذلك كلا من GPS و NFC، كما يحتوى على مقبس سماعة الرأس ومنفذ شحن من نوع USB-C.