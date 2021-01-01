مواصفات و سعر Oppo A1 Pro.. أوبو تطلق هاتف جديد بمميزات خرافية للفئة المتوسطة



Oppo A1 Pro Oppo A1 Pro

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية، هاتفا جديدا من سلسلة A، تحت اسم Oppo A1 Pro ، والذي يأتي كأحدث أجهزتها المخصصة للفئة المتوسطة صديقة الميزانية، التي تستهدف الشباب بشكل كبير.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يضم هاتف Oppo A1 Pro الجديد من أوبو، الذي تقدمه الشركة للأسواق الصينية حاليا، قائمة مميزة من مواصفات وإعدادات الهواتف الرائدة التي توفر للمستخدمين تجربة فريدة من نوعها تجعل الهاتف الجديد ضمن فئة الهواتف المتوسطة التي تقدم أداء رائدا بسعر لا يتخطي حاجز الـ300 دولار.



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مواصفات هاتف أوبو Oppo A1 Proويأتي هاتف أوبو Oppo A1 Pro، بتصميم شبابي وعصري مع هيكل مصنوع من البلاستيك المقوى لتوفير أكبر قدر من المتانة، ويتميز بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.55 بوصة، وجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس يصل إلى 240 هرتزويتم تشغيل هاتف Oppo A1 Pro، بواسطة معالج ثماني النواة، من نوع Snapdragon 695، ويعمل المعالج المطور من قبل شركة كوالكوم الأمريكية، مع ما يصل إلى 8 و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، من نوع LPDDR4x، وما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية المدمجة من نوع UFS 2.2.ويحتوي الجزء الخلفي بهاتف Oppo A1 Pro، على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر بحجم 1 / 1.67 بوصة، و 0.64 ميكرومتر بكسل، متصلة بمستشعر ثاني لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 18 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.وقامت أوبو أيضا بتجهيز A1 Pro بسماعات استريو لضمان جودة صوت أوضح، إلى جانب بطارية بسعة 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بدقة 67 وات، بينما يتم تغطية جانب البرنامج بواسطة واجهة المستخدم ColorOS 13 المستندة إلى نظام التشغبل Android 13.ويتوفر هاتف Oppo A1 Pro، باللون الأسود والأزرق والذهبي، مقابل سعر 255 دولار (أي ما يقارب من 6200 جنيه مصري)، لسعر الطراز بسعة 8 + 128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر طراز 12 + 256 جيجابايت حوالي 325 دولار (أي ما يقرب من 7900 جنيه مصري)، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في الصين يوم 25 نوفمبر الجاري