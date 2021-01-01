هل تتبع آبل منافسيها..هواتف قابلة للطي..

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صورة الخبر: صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

على عكس العديد من منافسيها فإن شركة "آبل"، لم تطلق بعد هاتفا قابلا للطي.

ولكن البعض من مستخدمي يوتيوب ابتكروا في الصين نموذجا أوليا مثيرا للإعجاب يُظهر آيفون يطوي بواسطة قطعة مركزية في الشاشة.

وتم تصميم النموذج الأولي، المسمى "آيفون في"، بواسطة المهندسين وباستخدام "آيفون إكس"، وآلية الطي من "موتوريلا ريزر".

الهاتف الذي استغرق صنعه أكثر من 200 يوم وكلف آلاف الدولارات، يحتوي أيضا على أحرف آيفون فضية على القطعة الوسطية وأيقونة آبل الشهيرة على ظهره.

من بين أكبر سبع شركات مصنعة للهواتف الذكية في العالم، قدمت ستة منهم بالفعل شاشات قابلة للطي ، سامسونغ، و موتورولا، هواوي، وأوبو، و شاومي، و فيفو، لكن آبل لم تفعل ذلك.

ونشرت قناة Technological Aesthetics الصينية على موقع يوتيوب مقطع فيديو عرض تفاصيل المهمة الشاقة التي استمرت لأشهر لبناء الجهاز.

واستخدم الفريق، "آيفون إكس"، وهو نموذج عمره خمس سنوات بالفعل، لتحويله إلى هاتف حديث المظهر يعمل بنظام iOS 16.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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