15 معلومة عن سيارة فيات 500x 2022 في السعودية



فيات 500x 2022 فيات 500x 2022

فيات 500X هي الكروس أوفر الوحيد من العلامة الإيطالية، يتميز بحجمه الصغير ورقي مواد تصنيع الداخلية، يتوفر في المملكة العربية السعودية من خلال الوكيل الحصري شركة بترومين ستيلانتس.



1- الفئة: كروس أوفر تحت المدمجة، إذ يأتي فيات 500X بطول 4.26 متر وقاعدة العجلات بطول 2.75 متر.



2- المحرك: 4 سلندر سعة 1.4 لتر.

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3- قوة المحرك: 140 حصان عند 5,000 دورة في الدقيقة وعزم الدوران 230 نيوتن متر عند 1,750 دورة في الدقيقة.4- ناقل الحركة أوتوماتيك دبل كلتش 6 سرعات ونظام الدفع أمامي.5- كفاءة استهلاك الوقود تبلغ 18.9 كم لكل لتر وسعة الخزان 48 لتر.6- وزن السيارة يبلغ 1,320 كيلو جرام.7- التسارع من 0 – 100 كم/ س في 9.8 ثانية والسرعة القصوى تبلغ 190 كم/ س.8- نظام التعليق ماكفيرسون أمامي مستقل وخلفي مستقل.9- الزجاج الجانبي للصف الثاني معتم بشكل قياسي.10- كم راكب: تسع فيات 500X خمسة ركاب في أحسن الأحوال، إذ أن المقاعد الخلفية تسع راكبين وطفل.11- ما حجم حيز الأمتعة: حيز الأمتعة الأساسي 350 لتر مع وجود عدة الإطارات، ويصل 1,000 لتر مع طي الصف الخلفي.12- شاشة المعلومات والترفيه تشتغل بنظام يوكونيكت 7 بوصة وبه نظام ملاحة.13- نظام الصوت الراقي من تطوير شركة بيتس للصوتيات مع 9 مكبرات صوت بقوة 500 واط.14- أنظمة السلامة ومساعدة السائق المتقدمة موجود منها مكابح طوارئ تلقائيا، نظام المحافظة على المسار، مثبت السرعة المتكيف، ومراقبة المنطقة العمياء.15- سعر فيات 500x في السعودية 118,218 ريال سعودي شامل الضريبة.