تويوتا bZ كومباكت SUV الكهربائية الجديدة كلياً بتصميم انسيابي وداخلية عصرية



تويوتا bZ تويوتا bZ

أزاحت تويوتا الستار عن سيارة bZ كومباكت SUV الاختبارية الجديدة كلياً بلغة تصميم عضلية مستوحاة من باقي موديلات تويوتا bZ الكهربائية، ومن المتوقع طرحها في الأسواق أسفل موديل bZ4X في المجال من ناحية الحجم والأسعار.



وتحظى السيارة بخارجية جريئة مع خطوط انسيابية منحوتة في الجوانب، ومصابيح أمامية على شكل خطاف، متصلة بشريط ضوئي ممتد بعرض المقدمة بأكملها.



أهم جانب في تصميم السيارات الكهربائية بشكل عام هو خفض مقاومة الهواء أو ما يسمى معامل السحب، لتحسين مدى السيارة ورشاقتها أثناء القيادة، وهو ما أبدعته تويوتا في هذه السيارة، وبالنسبة للمقصورة فاستلمت مواداً صديقة للبيئة ومستخلصة من النباتات والمواد المعاد تدويرها، تحديداً للمقاعد.

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وتأتي الداخلية بتصميم مشابه لموديل bZ4X، بشاشة معلومات ترفيهية محنية ولوحة عدادات رقمية، مع مساعد رقمي اسمه Yui للتفاعل مع الركاب بإشارات سمعية وبصرية حول المقصورة.كما تأتي السيارة بمقود على شكل U قد نراه أيضاً في الموديل الإنتاجي النهائي المتوقع طرحه خلال العامين القادمين لينضم بذلك إلى bZ3 سيدان الجديدة الخاصة بالسوق الصيني، وسيارة bZ4X SUV الحالية للأسواق العالمية.