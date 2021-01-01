تويوتا bZ كومباكت SUV الكهربائية الجديدة كلياً بتصميم انسيابي وداخلية عصرية

أزاحت تويوتا الستار عن سيارة bZ كومباكت SUV الاختبارية الجديدة كلياً بلغة تصميم عضلية مستوحاة من باقي موديلات تويوتا bZ الكهربائية، ومن المتوقع طرحها في الأسواق أسفل موديل bZ4X في المجال من ناحية الحجم والأسعار.
وتحظى السيارة بخارجية جريئة مع خطوط انسيابية منحوتة في الجوانب، ومصابيح أمامية على شكل خطاف، متصلة بشريط ضوئي ممتد بعرض المقدمة بأكملها.
أهم جانب في تصميم السيارات الكهربائية بشكل عام هو خفض مقاومة الهواء أو ما يسمى معامل السحب، لتحسين مدى السيارة ورشاقتها أثناء القيادة، وهو ما أبدعته تويوتا في هذه السيارة، وبالنسبة للمقصورة فاستلمت مواداً صديقة للبيئة ومستخلصة من النباتات والمواد المعاد تدويرها، تحديداً للمقاعد.
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