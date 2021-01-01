«أوريون» تلتقط فيديو مذهل للأرض أثناء رحلتها للقمر..

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت وكالة ناسا الامريكية، مقطع فيديو مذهل للأرض مأخوذ من كبسولة أوريون أثناء انطلاقها هذا الصباح في مهمة ARTEMIS I.

بدأت المركبة الفضائية غير المأهولة مهمتها التي تستغرق 25 يومًا حول القمر في الساعة 2.00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش) على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS).

واصطف عشاق الفضاء على الشواطئ والطرق خارج مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا لمشاهدة الإطلاق التاريخي للمهمة البالغة تكلفتها 4 مليارات دولار (3.5 مليار جنيه إسترليني).

يُظهر المقطع الذي تبلغ مدته 24 ثانية فقط الخطوط العريضة لكوكب الأرض عن بعد مع تسارع الصاروخ إلى 12000 ميل في الساعة (19000 كم / ساعة).

هذا إطلاق تاريخي يشير إلى المرحلة الأولى من هدف وكالة الفضاء الأمريكية لإعادة الناس إلى سطح القمر لأول مرة منذ نصف قرن.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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