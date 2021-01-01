«أوريون» تلتقط فيديو مذهل للأرض أثناء رحلتها للقمر..

أصدرت وكالة ناسا الامريكية، مقطع فيديو مذهل للأرض مأخوذ من كبسولة أوريون أثناء انطلاقها هذا الصباح في مهمة ARTEMIS I.
بدأت المركبة الفضائية غير المأهولة مهمتها التي تستغرق 25 يومًا حول القمر في الساعة 2.00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش) على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS).
واصطف عشاق الفضاء على الشواطئ والطرق خارج مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا لمشاهدة الإطلاق التاريخي للمهمة البالغة تكلفتها 4 مليارات دولار (3.5 مليار جنيه إسترليني).
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