شكاوى ضد «تسلا» المملوكة لإيلون ماسك: «نعمل في ظروف غير آمنة»



ماسك ماسك

قدم عمال في مصنع "تسلا جيجا" في تكساس التابع لشركة إيلون ماسك Elon Musk شكوى تدعي أنهم أجبروا على العمل في ظروف غير آمنة ولا يزال لديهم أجور غير مدفوعة تعود إلى ما يقرب من عام.



وقال العمال إن شركات الوسيط للتوظيف، زوروا أوراق الاعتماد ولم يطلبوا من العمال أن يتم تدريبهم بطرق تعلمهم بالصحة والسلامة وحقوق العمال.



ووفقًا لتقرير في صحيفة الجارديان، قال أحد العمال لزوجته: "سأموت في هذا المصنع".

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وزعم مبلّغون آخرون عن سرقة أجور وانتهاكات عمالية أخرى.وقال أحد العمال واسمه فيكتور، إنه طُلب منه وزملاؤه العمل على سطح المصنع المعدني ليلاً بدون أضواء، والعمل فوق التوربينات التي تنفث الدخان بدون أقنعة وغير ذلك.اضاف لصحيفة الجارديان: "كل يوم كانت هناك مشكلة تتعلق بالسلامة".