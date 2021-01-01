شكاوى ضد «تسلا» المملوكة لإيلون ماسك: «نعمل في ظروف غير آمنة»

قدم عمال في مصنع "تسلا جيجا" في تكساس التابع لشركة إيلون ماسك Elon Musk شكوى تدعي أنهم أجبروا على العمل في ظروف غير آمنة ولا يزال لديهم أجور غير مدفوعة تعود إلى ما يقرب من عام.
وقال العمال إن شركات الوسيط للتوظيف، زوروا أوراق الاعتماد ولم يطلبوا من العمال أن يتم تدريبهم بطرق تعلمهم بالصحة والسلامة وحقوق العمال.
ووفقًا لتقرير في صحيفة الجارديان، قال أحد العمال لزوجته: "سأموت في هذا المصنع".
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