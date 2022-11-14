أسعار الذهب المحلية بمستهل الخميس

استقرت أسعار الذهب في السوق المصري، بمستهل تعاملات اليوم الخميس، الموافق 17 من نوفمبر الجاري، عند أسعار ختام الأمس، في ظل تراجع أسعار الذهب العالمية، خلال التداول على الأوقية اليوم، ببورصة الذهب العالمية، نتيجة ظهور بيانات اقتصادية جديدة بالولايات المتحدة، من شأنها التأثيرعلى قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بسعر الفائدة.
وتشهد الأسواق حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وتغير سعر الدولار، وحجم الطلب على الملاذ الآمن، وهو ما يدفع أسعار الذهب إلى التقلبات السعرية ما بين الصعود والهبوط.
وجاء سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم على النحو التالي:
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