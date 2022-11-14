أسعار الذهب المحلية بمستهل الخميس



أسعار الذهب أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في السوق المصري، بمستهل تعاملات اليوم الخميس، الموافق 17 من نوفمبر الجاري، عند أسعار ختام الأمس، في ظل تراجع أسعار الذهب العالمية، خلال التداول على الأوقية اليوم، ببورصة الذهب العالمية، نتيجة ظهور بيانات اقتصادية جديدة بالولايات المتحدة، من شأنها التأثيرعلى قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بسعر الفائدة.



وتشهد الأسواق حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وتغير سعر الدولار، وحجم الطلب على الملاذ الآمن، وهو ما يدفع أسعار الذهب إلى التقلبات السعرية ما بين الصعود والهبوط.



وجاء سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم على النحو التالي:

قد يعجبك أيضا...

الاوقية : 1769 دولارًاعيار 21 : 1264 جنيهًاعيار 24 : 1445 جنيهًاعيار 18 : 1083جنيهاًعيار 14 : 843 جنيهاًجنيه ذهب: 10112 جنيهاً بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة.ويتم إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية، حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.