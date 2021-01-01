يكتشف سدادة في أذنه بعد 5 سنوات من فقدانه السمع..

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في واقعة غريبة من نوعها استعاد رجل بريطاني مسن سمعه بعد اكتشاف أن قطعة من سدادة أذن قديمة بقيت عالقة في أذنه لمدة خمس سنوات.



واعتقد والاس لي، من ويموث في دورست أن مشاكله السمعية ناتجة عن عمله في صناعة الطيران الصاخبة و إصابات الرجبي القديمة، وقرر زيارة الطبيب بعد شراء مجموعة منظار داخلي ساعدته على اكتشاف جسم أبيض صغير.



وقال السيد لي إنه كان سعيداً وأنه شعر بارتياح فوري عندما تمت إزالة هذا الجسم الغريب من أذنه أخيراً.

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السيد والاس لي يبلغ من العمر 66 عاماً، وهو مهندس سابق في البحرية، يعتقد أن الجسم قد علق في أذنه أثناء رحلة طائرة، وقال والاس "قبل خمس سنوات، عندما كنت أزور عائلتي في أستراليا، اشتريت سدادات الأذن الصغيرة التي يمكنك وضع ملحقات مختلفة فيها، اعتماداً على الضوضاء التي تريد التخلص منها تدريجياً على متن طائرة واحدة من هذه المرفقات الصغيرة استقرت في أذني وظلت هناك منذ ذلك الحين".وبدأ السيد والاس وزوجته في القلق من إصابته بالصمم نتيجة لفقدان السمع التدريجي، واشترى مجموعة أدوات تنظير داخلية مكنته من رؤية جسم أبيض صغير في أذنه، بعد ذلك، قام السيد والاس بزيارة جراح الأذن والأنف والحنجرة، والذي تمكن من إزالة الجسم الغريب.وأوضح السيد والاس "حاول الطبيب أن يمتصها في البداية، لكنها لم تتحرك على الإطلاق لأنها كانت هناك لفترة طويلة مع تراكم شمع الأذن الصلب حولها".لذا استعان بملقط صغير وضعه في قناة الأذن.شعرت به في الواقع وهو يسحبها، وعلى الفور استطعت سماع كل شيء في الغرفة، ذهب الضباب الذي كان في رأسي طوال تلك السنوات، وكان بإمكاني أن أسمع جيداً من جديد".