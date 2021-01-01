30 عامًا في قائمة الانتظار..للحصول على وجبة يابانية..

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الأطعمة اليابانية تتشابه مع الأطعمة الموجودة في ثقافة المطبخ العربي ولكن يوجد بعض الاطعمة تحتاج الي الصبر طويلا لتجهيزها فاذا كنت من عشاق الاكل الياباني فعليك الانتظار لمدة قد تصل إلى ثلاثين عاماً للحصول على طلبك، ستحصل على وجبة يابانية شهية تستحق هذا الانتظار.



الوجبة التي تعدها عائلة أساهيا هي أشهر كروكيت لحم بقري في العالم، ويقال إنها أكثر طراوة وطازجة بشكل لا يصدق، ويتم تحضيرها باستخدام المكونات الطازجة فقط من المناطق المحلية.



وحسبما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أنه على مدار الـ 96 عاماً الماضية، كانت العائلة تبيع وجبات خفيفة من اللحوم عالية الجودة من متجرها في محافظة هيوجو بغرب اليابان، وبدأت في صنع فطائر البطاطس المقلية ولحوم البقر بعد الحرب العالمية الأولى.

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وفي عام 1999، افتتحت أساهيا متجراً على الإنترنت لبيع منتجاتها، لكن الزبائن لم يكونوا على استعداد لدفع أي ين إضافي مقابل لحوم البقر، حتى لو كانت عالية الجودة. وقرر شيغيرو نيتا، وهو مالك الجيل الثالث لمتجر أساهيا بيع الكروكيت المصنوع يدوياً من مصادر محلية، لمحاولة منح الناس طعماً مختلفاً لوجبات الطعام وتحويلهم إلى عملاء مخلصين.وقال نيتا لشبكة سي إن إن بعنا إكستريم كروكيتس بسعر 270 يناً يابانياً "1.64 دولار" للقطعة الواحدة، لحم البقر فيها وحده يكلف حوالي 400 ين ياباني "2.42 دولار" للقطعة الواحدة.لقد صنعنا كروكيت بأسعار معقولة ولذيذة توضح مفهوم متجرنا كاستراتيجية لجعل العملاء يستمتعون بالكروكيت ثم نأمل أن يشتروا لحم كوبي البقري بعد المحاولة الأولى.وحتى لا يخسروا الكثير من المال، كانت العائلة تصنع 200 كروكيت فقط كل أسبوع. والسبب في كونها باهظة الثمن - وربما لذيذة للغاية - هو أنها تُصنع طازجة كل يوم من لحوم كوبي البالغة من العمر ثلاث سنوات من لحم البقر كوبي المصنف A5، بالإضافة إلى البطاطس التي يتم الحصول عليها من مزرعة محلية.وفي وقت سابق من هذا العام، حصلت امرأة يابانية على طلب الكروكيت بعد انتظارها تسع سنوات. وقالت المرأة إنها قدمت طلبها في 8 سبتمبر 2013، وأنه تأخر قليلاً بسبب سوء المحصول من بطاطس الأنديز الحمراء المستخدمة فيه. وقالت إنه خلال السنوات التسع التي انتظرتها، انتقلت إلى طوكيو وتزوجت مرتين قبل أن يصل طلبها.وفي 2016، توقف نيتا عن إضافة أشخاص إلى قائمة الانتظار لأنها أصبحت الآن أطول من 14 عاماً، ليعيد فتحها في عام 2017 بسبب الطلب الكبير. واستأنف قبول طلبات شراء الكروكيت مع رفع السعر.وحتى مع بيع 1400 كروكيت كل أسبوع، إذا قمت بالتسجيل الآن، فلن تحصل على طلبك قبل 30 عامًا، ويتضمن كل صندوق من إكستريم كروكيت خمس قطع ويكلف 2700 ين ياباني "16.37 جنيه إسترليني" ويتلقى الأشخاص المدرجون في القائمة رسالة عبر البريد الإلكتروني تخبرهم بمدة الانتظار قبل استلام طلبياتهم.