تضع أبل تحديثا جديدا لحل مشاكل سفاري على أيفون

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طرحت شركة أبل تحديث من جانب الخادم لحل مشكلة عاني منها بعض المستخدمين تتعلق بمتصفح سفاري، حيث أبلغوا أن متصفح أبل يمنعهم من البحث عن أحرف وكلمات معينة. حتى أن بعض المستخدمين شاركوا تسجيلات الشاشة لإظهار المشكلات الدقيقة.



وأبلغ العديد من مستخدمي iPhone و iPad أنه كلما بدأوا في كتابة أحرف معينة في شريط العناوين في Safari، سيتعطل تطبيق المتصفح على الفور، ومنع هذا الخطأ المستخدمين من كتابة عنوان URL لموقع الويب الذي يرغبون في زيارته وربما يكون قد أثر على مستخدمي أيفون الذين يشغلون جميع إصدارات iOS 16، ومع ذلك، لم يتأثر مستخدمو أبل في جميع المناطق بهذا الخطأ على الأرجح.



وذكر التقرير أيضًا بعض كلمات البحث المختلفة التي تبدأ بـ - "wel، tar، old، pla" والمزيد والتي يبدو أنها تسبب في تعطل تطبيق Safari، ووفقًا للتقرير ، كان خطأ عرض النص من جانب الخادم يؤثر على النتائج المقترحة التي تظهر في Safari عندما يبدأ المستخدم في الكتابة.و اقترح أحد المستخدمين أيضًا حلًا بديلًا عن طريق تعطيل اقتراحات Safari لإصلاح مشكلة تعطل التطبيق مؤقتًا، ولكن قامت أبل الآن بتصحيح الخطأ ولن يؤثر على المستخدمين.