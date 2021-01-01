تستعرض فودافون أحدث الحلول التكنولوجية العالمية والمحلية بمؤتمر المناخ.. وتهدف لتحقيق مجتمع رقمي شامل مستدام

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عبد الله: الحلول التي يتم عرضها بجناح فودافون خلال فترة المؤتمر جزء من جهود الشركة على المستوى الدولي والمحلي في رقمنة قطاعات الدولة



تلعب التكنولوجيا دوراً رئيسياً في تنمية وتطوير جميع القطاعات على مختلف المستويات، ونجحت العديد من شركات القطاع في تطويع عنصر التكنولوجيا لخلق حلول رقمية مبتكرة، بهدف التصدي لمشكلة تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتماشياً مع رؤية مصر2030 والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، تشارك فودافون بمؤتمر المناخ COP27 كشريك استراتيجي إيماناً من الشركة بأن هذا الحدث والذي يتم استضافته على أراضي مصرية يمثل فرصة محورية للعالم أجمع للعمل معاً لتسريع وتيرة خطة العمل المناخية.



ولم تقتصر مشاركة فودافون على رعاية الحدث، بل عملت الشركة على تقديم الدعم الكامل للحكومة المصرية في تجهيز مؤتمر المناخ COP27 على أعلى مستوى، بدايةً من تطوير وتحسين الشبكة في شرم الشيخ، إلى توفير خدمات الاتصالات المتطورة لربط المؤتمر والزائرين، بالاعتماد على أحدث خدمات الاتصالات والشبكات الرقمية، كما شهد الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة فودافون وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لبدء المناقشات بشأن إمكانية استخدام الطاقة الكهربائية المتجددة المنتجة من مشروعات الهيئة لتغذية مكونات شبكتها.

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إلى جانب ذلك تقدم "فودافون" خدمة عملاء خاصة لمؤتمر المناخCOP27 لدعم الحاضرين ومساعدتهم في الاستفسارات عن المؤتمر، إلى جانب قيام الشركة وبالتزامن مع بدء فعاليات المؤتمر بتوزيع شريحة المحمول الصديقة للبيئة الـECO-SIM على جميع الحاضرين.وقد تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير البيئـة الدكتورة ياسمين فؤاد جناح فودافون خلال اليوم الأول من المؤتمر، والذي استعرض مجموعة من أهم الحلول التكنولوجية المطبقة عالمياً ومحلياً لدعم الحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وقامت فودافون بعرض تلك الحلول في صورة نموذج لتبسيط وتسهيل طريقة العرض للزوار. وتم اختيار المزارع كنموذج لشرح أهمية الحلول التكنولوجية وتأثيرها على التغير المناخي، بالإضافة إلى تأثيرها على قضية الأمن الغذائي.بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ COP27 أطلقت فودافون حملة إعلانية بمشاركة الفنان آسر ياسين، تحت شعار "أصغر تغيير يعمل فرق كبير"، لتوعية الجمهور بأن تغيير العادات اليومية يمكن أن تكون سبباً إيجابيًا في حماية البيئة والتغيير المناخي، ودعت الحملة الإعلانية إلى تقليل استخدام البلاستيك، والاتجاه لاستخدام المنتجات الموفرة للطاقة والكهرباء، وترشيد استخدام المياه للمحافظة على موارد البيئة، كما أشار الإعلان إلى المجهودات التي قامت بها شركة "فودافون مصر" خلال الفترة الماضية للحفاظ على البيئة، إذ تتبنى استراتيجية رقمية مستدامة داخل جميع فروعها ومراكز البيع، مثل تطبيق التجربة الرقمية باستخدام أرقام الانتظار والفواتير الرقمية للحد من طباعة الأوراق داخل الفروع، كذلك استبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية، وتحويل شرائح موظفي الشركة للـECO-SIM، فضلاً عن الحملة التوعوية التي أطلقتها الشركة قبل المؤتمر والتي تحث من خلالها شركائها وعملائها على تقليل بصمتهم البيئية والعمل معاً للتصدي لتغير المناخ ونتائجه.في هذا السياق، أعرب محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، عن فخره بأن تكون شركة فودافون مصر هي الشريك الاستراتيجي لمؤتمر المناخ COP27، لافتًا إلى أن فودافون مصر من أوائل الشركات التي تبنت إجراءات تهدف للحفاظ على البيئة، وحرصت على إبرام الشراكات والمساهمة في المبادرات الحكومية بهدف الوصول إلى منظومة بيئية رقمية مستدامة.أضاف عبد الله: " تعتبر فودافون من أولى شركات القطاع الخاص التي أولت اهتماماً بالغاً بقضية التصدي لتغيرات المناخ، واستكمالاً لخططنا في مجال الاستدامة البيئية وتماشيا مع رؤية مصر2030 والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، حرصنا على المشاركة في قمة المناخ لتقديم أهم الحلول التكنولوجية لترشيد وكفاءة استخدام الطاقة لتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة."وعن الحلول التي تعرضها فودافون بالجناح، قال عبد الله: "الحلول التي نستعرضها خلال فترة المؤتمر جزء من جهود الشركة على المستوى الدولي والمحلي في رقمنة قطاعات الدولة، من خلال استراتيجية تعتمد على الطاقة النظيفة ومصادرها المُتجددة، وذلك إيماناً بأهمية التفاعل الذكي مع أنظمة التكنولوجيا المتنوعة لمواكبة التحديات المُستقبلية للاستدامة البيئية، وعلى رأسها قطاع الزراعة والري وذلك لارتباطه ارتباطا وثيقاً بالأمن الغذائي الذي يتصدر أجندة المؤتمر."ومع دخول الجناح يستطيع الزوار فهم المنظومة الرقمية الزراعية المستدامة التي تقدمها فودافون، بداية من الحلول التي من شأنها أن تقلل الانبعاثات واستخدام موارد الطاقة غير المتجددة، وصولاً إلى تقديم حلول تهدف إلى ثقل الثقافة الرقمية لدى المزارع وتشجيعه على الاعتماد على حلول تكنولوجية مناخية تدعم الحفاظ على البيئة وتحسن أيضاً من كفاءة الإنتاج.ومن أهم الحلول التي تم استعراضها داخل جناح فودافون من حلول الاعتماد على إنترنت الأشياء "IoT"، هي تقنية Fleet Analytics: Tractor tracking، التي تساهم في تقليل استخدام الوقود وتقليل البصمة الكربونية، إلى جانب تحديث ورقمنه الخدمات الزراعية بالاعتماد على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، ومنها تطبيقات الاستشعار عن بُعد “Iot Ultra Fire Detecion” والتي من شأنها الكشف بسرعة عن أي حرائق قبل حدوثها، وبالتالي تقليل الأضرار الناتجة عن أي حرائق.كما يتم عرض مجموعة من حلول الزراعة والري الذكية، وذلك لمدى أهميتها في الارتقاء بالقطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، ومن أهم قصص النجاح لفودافون في هذا الشأن هي تجربة “فوداكوم”VODACOM- في تقديم منصة زراعية متكاملة للمزارع MyFarmWeb يستطيع من خلالها التحكم في جميع خطوات العملية الزراعية والموارد المستخدمة من طاقة ومياه بالاعتماد حلول إنترنت الأشياء "Iot Solutions"، ذلك إلى جانب استعراض الشركة لمنصتي Connected Farmer وAgriTec، وهي منصات تعمل على ربط المزارع بالموردين وبسوق العمل، ومده بأحدث المعلومات، والتي من شأنها أن تطور من العملية الإنتاجية وتقلل من تأثيرها على البيئة.وتعزيزاً لجهود الشركة في الاعتماد على الموارد المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية، والتي بدأتها منذ العديد من السنوات، قامت الشركة بعرض نموذج للمزارع يعتمد في حياته اليومية وفي إدارة أعماله الزراعية على توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال أسطح المباني، وهي خدمة تقدمها “فوداكوم”VODACOM- لعملائها، ولم تكتفي الشركة بعرض الحلول التكنولوجية النظيفة التي تعتمد عليها بل إضافةً لذلك ربطت الشركة طرق دفع رسوم خدمات الطاقة المتجددة بM-pesa وهو ي خدمة الدفع الإلكتروني التي تعمل بها فوداكوم بالتعاون مع الحكومات الأفريقية.