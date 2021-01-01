حقق مراهق بريطاني المستحيل.. حل 6931 مكعب روبيك في 24 ساعة فقط

يعتبر مكعب روبيك من أصعب الألغاز المركبة في العالم، حيث يستغرق الأمر أحيانًا ساعات لحلّه. لكن مراهقًا بريطانيا اختار مواجهة كل الصعوبات وخوض هذا التحدي لتحطيم الرقم القياسي العالمي.
وحسب ما ذكر موقع "إنديان إكسبريس"، فإن الشاب البريطاني جورج سكولي، البالغ من العمر 20 عاما، دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعدما نجح في حل 6931 مكعب روبيك في غضون 24 ساعة فقط.
وحطّم سكولي الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله الكندي إريك ليمباك، والذي حل 5800 مكعبا في 24 ساعة في عام 2013.
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