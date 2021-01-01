الهند تتخطى الصين كأكثر دول العالم سكانا في 2023

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت الأمم المتحدة إن تقديراتها تشير إلى أن الهند ستصبح أكثر دول العالم سكانا في عام 2023 لتتخطى الصين، التي تحتل هذه المكانة منذ مئات السنين، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

جاء ذلك في تقرير على موقعها الرسمي، ذكرت فيه أن عدد سكان العالم سيتجاوز حاجز الـ 8 مليارات نسمة.

وقال التقرير إن النمو السكاني العالمي في أقل معدلاته منذ عام 1950، مشيرا إلى أن معدلات النمو عام 2020 انخفضت لأقل من 1%.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن عدد سكان العالم سيصل إلى 8.5 مليار نسمة خلال ثلاثينيات القرن الحالي ثم يصل إلى 9.7 مليار نسمة في خمسينيات القرن نفسه، قبل أن يقترب من حاجز الـ 10 مليارات ونصف في عام 2080 ليبقى عند هذا الحد حتى 2100.

وتقول مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن عدد سكان الهند في الـ 14 من أبريل عام 2023، سيتجاوز 1.4 مليار نسمة، مشيرة إلى أن هذا العدد سيجعلها تتخطى الصين كأكبر دول العالم سكانا لأول مرة منذ مئات السنين.

المصدر: بوابه الاهرام

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