سعر الدولافي 7 بنوك مصرية وأجنبية اليوم



سعر الدولا سعر الدولا

شهد سعر الدولار، اليوم الخميس، ثباتا في تعاملات البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة في سوق الصرافة المصرية، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 24.46 جنيه للشراء.



وحقق سعر الدولار اليوم أقل أداء له في كل من بنك المصرف المتحد، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر مسجلا نحو 24.41 جنيه.



ونستعرض لكم سعر الدولار اليوم في 7 بنوك: المصرف المتحد، وبنك الإسكندرية، والبنك الأهلي المصري، وبنك أبو ظبي الإسلامي، والبنك التجاري الدولي والبنك المركزي المصري، وبنك مصر.

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سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصريبلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 24.41 جنيه للشراء و24.46 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 24.41 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع.سعر الدولار اليومحقق سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 24.41 جنيه للشراء و24.46 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 24.48 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع.حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 24.43 جنيه للشراء و24.50 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصريوصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 24.46 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع.لامس سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 24.42 جنيه للشراء، و24.50 جنيه للبيع.مؤشر الدولارشهد الدولار مكاسب قوية في وقت سابق من هذا العام بدعم من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة بوتيرة تتجاوز الاقتصادات الكبرى الأخرى.بينما شهد مؤشر الدولار هبوطاً بنحو 8 بالمئة منذ نهاية سبتمبر الماضي مع تباطؤ التضخم.