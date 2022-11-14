في التعاملات الصباحية ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › في التعاملات الصباحية ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الخميس ، آخر جلسات الأسبوع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53 % ليصل إلى مستوى 12406.95 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83 % ليصل إلى مستوى 2382.02 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75 % ليصل إلى مستوى 3476.46 نقطة.

نتائج أعمال
كشفت نتائج سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، وصول إجمالي الإيرادات إلى 2.5 مليار جنيه ، وهو ارتفاع بنسبة 28% عن العام الماضي، بينما بلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية 486 مليون جنيه مصري، بارتفاع 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الترويج وتغطية الاكتتاب 58 مليون جنيه و الاستحواذ على حصة سوقية بلغت 16.4% من إجمالي تنفيذات السوق المصري.

المصدر: بوابه الاهرام

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على في التعاملات الصباحية ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98763

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager