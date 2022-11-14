في التعاملات الصباحية ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الخميس ، آخر جلسات الأسبوع.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53 % ليصل إلى مستوى 12406.95 نقطة.



ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83 % ليصل إلى مستوى 2382.02 نقطة.

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كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75 % ليصل إلى مستوى 3476.46 نقطة.نتائج أعمالكشفت نتائج سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، وصول إجمالي الإيرادات إلى 2.5 مليار جنيه ، وهو ارتفاع بنسبة 28% عن العام الماضي، بينما بلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية 486 مليون جنيه مصري، بارتفاع 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغت إيرادات الترويج وتغطية الاكتتاب 58 مليون جنيه و الاستحواذ على حصة سوقية بلغت 16.4% من إجمالي تنفيذات السوق المصري.