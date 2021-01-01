نصائح لتنظيف الحمام من العفن الموجود على بلاط الحمام

نصائح لتنظيف الحمام .. الحمام هو المكان الذي توجد فيه معظم البكتيريا في المنزل؛ لهذا السبب يجب تنظيفه كل يومين لمنع تكون العفن والفطريات بسبب الرطوبة في مكان خالٍ من أشعة الشمس، فإذا لم يتم تنظيفه في الوقت المحدد، قد تحدث مشاكل صحية بسبب تراكم البكتريا على البلاط وأسطح الحمامات وحوض الاستحمام.
إذا كان لديك عفن ينمو على بلاط الحمام، فإليك الخطوات للتخلص منه..
الخل
الخل نفسه عامل تنظيف. تحضير المحلول عن طريق خلط نصف كوب خل و نصف كوب ماء. رش هذا المحلول على المنطقة المتعفنة وادعكها بفرشاة وفقا لما نشره موقع هيلثي .
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