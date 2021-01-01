نصائح لتنظيف الحمام من العفن الموجود على بلاط الحمام



تنظيف الحمام تنظيف الحمام

نصائح لتنظيف الحمام .. الحمام هو المكان الذي توجد فيه معظم البكتيريا في المنزل؛ لهذا السبب يجب تنظيفه كل يومين لمنع تكون العفن والفطريات بسبب الرطوبة في مكان خالٍ من أشعة الشمس، فإذا لم يتم تنظيفه في الوقت المحدد، قد تحدث مشاكل صحية بسبب تراكم البكتريا على البلاط وأسطح الحمامات وحوض الاستحمام.



إذا كان لديك عفن ينمو على بلاط الحمام، فإليك الخطوات للتخلص منه..



الخل

الخل نفسه عامل تنظيف. تحضير المحلول عن طريق خلط نصف كوب خل و نصف كوب ماء. رش هذا المحلول على المنطقة المتعفنة وادعكها بفرشاة وفقا لما نشره موقع هيلثي .

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التبييضالمبيض يقتل العفن والعفن الفطري بسرعة. اصنع محلولًا باستخدام نصف كوبمبيضو 3/4 كوب ماء. الآن قم برش هذا المحلول على البلاط واغسله بماء جيد. ضع في اعتبارك أن المُبيض الموجود على الأرض قد تم تنظيفه تمامًا لأنه دهني جدًا. قد تتأذى.الأمونيابمساعدة الأمونيا ، يمكن أيضًا التخلص من العفن والعفن في الحمام. قم أولاً بملء الأمونيا في زجاجة رذاذ. رشه على المناطق المصابة في الحمام. افركي هذه المناطق المتسخة بفرشاة ثم اتركيها هكذا لمدة ساعتين. نظفه بعد التجفيف.في بعض الأحيان ، يمكن أن يشير العفن أيضًا إلى مشاكل مثل عمل الأنابيب المتشققة وتسريب الأنابيب في الحمام التي لا أحد يهتم بها، تسمح أنابيب التسرب بتراكم الرطوبة ، مما يسمح بنمو العفن والفطريات.