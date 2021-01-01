هيئة الأرصاد: عاصفة ترابية خلال ساعات وأمطار متفرقة



عاصفة ترابية عاصفة ترابية



تشهد حالة طقس اليوم، الخميس، استمرار فرص الأمطار على مختلف أنحاء البلاد، وسط استقرار درجات الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية، يصاحب ذلك أيضا عاصفة ترابية محتملة بعدة مناطق.



وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإن طقس اليوم، يكون خريفيا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد.



وخلال ساعات الليل، يكون طقس اليوم مائلا للبرودة على أغلب أنحاء البلاد.

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وعن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة طقس اليوم، تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري أجواءً غائمة جزئيا خلال ساعات النهار، وفي الصباح الباكر يكون هناك شبورة مائية كثيفة على الطرق.وشهد طقس اليوم، شبورة مائية صباحا، على مناطق السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية للبلاد، ومناطق أيضا شمال الوجه البحري ووسط سيناء، ومنتظر أن يكون هناك نشاط رياح غرب مناطق السواحل والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة، يصاحب ذلك أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا بمختلف المناطق.أما مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فتشهد خلال طقس اليوم، أمطارا خفيفة على مناطق جنوب محافظة البحر الأحمر، وتحديدا منطقتي حلايب وشلاتين، وتكون الأجواء غائمة جزئيا.وعن حالة البحرين، خلال طقس اليوم، يكون البحر الأحمر معتدلا وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر المتوسط يكون خفيفا إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 16 درجةالسواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 15 درجةجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 20 درجةشمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 11 درجةجنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 11 درجة