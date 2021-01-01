فيديو .. مرتضى منصور يكشف إفلاس الزمالك

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صورة الخبر: مرتضى منصور
مرتضى منصور


واصل المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، طلبه من الجهات المعنية رفع الحجز عن أرصدة النادي من البنوك.

وقال «منصور» عبر مقطع فيديو بحسابه الشخصي بـ«فيسبوك» عقب نهاية اجتماع مجلس إدارة الزمالك: “القادم أسوأ في النادي، لا نمتلك جنيهًا واحدًا الآن”.

وأكمل:أطالب بسرعة الاستجابة ورفع الحجز عن أرصدة الزمالك، أخشى على النادي من دخول في أزمة طاحنة.

وواصل:أقاتل من أجل توفير رواتب العاملين بنادي الزمالك ومقدم عقود جميع اللاعبين في مختلف اللعبات.

اجتماع فيريرا باللاعبين..
عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

و أشاد "فيريرا" بالتزام اللاعبين وبأداء البرامج التدريبية المطلوبة منهم على أكمل وتنفيذ التعليمات بكل دقة، وطالب المدير الفني البرتغالي لاعبيه بمواصلة العمل بكل جدية والتزام في ظل ارتباط الفريق بالمنافسة على أكثر من بطولة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

المصدر: elbalad

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