فيديو .. مرتضى منصور يكشف إفلاس الزمالك



مرتضى منصور مرتضى منصور



واصل المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، طلبه من الجهات المعنية رفع الحجز عن أرصدة النادي من البنوك.



وقال «منصور» عبر مقطع فيديو بحسابه الشخصي بـ«فيسبوك» عقب نهاية اجتماع مجلس إدارة الزمالك: “القادم أسوأ في النادي، لا نمتلك جنيهًا واحدًا الآن”.



وأكمل:أطالب بسرعة الاستجابة ورفع الحجز عن أرصدة الزمالك، أخشى على النادي من دخول في أزمة طاحنة.

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